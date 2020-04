Vi må ikke gå for fort fram

Leder

Det norske samfunnet skal gradvis åpnes mer og mer. Men det er viktig at vi ikke går for fort fram og blir for utålmodige og uforsiktige. Koronasmittefaren er definitivt ikke over.

Mange føler det som en lettelse at enkelte funksjoner normaliseres etter nedstengningen 12. mars. Butikker, kafeer og restauranter åpner igjen, barnehager og 1.–4. klasse på barneskolene har vendt tilbake igjen, frisører, hudpleiere, tannleger og psykologer får åpne hvis de oppfyller krav til smitteverntiltak og vi kan bevege oss friere og overnatte på hyttene. Det er langt fra normalt, men Norge er ikke helt nedstengt lenger.

Samtidig med at landet gradvis åpnes mer opp, ligger også faren i at folk i utålmodighet glemmer at smittefaren fortsatt er betydelig. Vi skal fortsatt holde avstand til folk, være nøye med håndhygiene, ikke gå på jobb, skole eller barnehage hvis vi er litt sjuk – kort sagt; følge rådene som har vært gitt fra myndighetene de siste ukene siden regjeringa innførte de strengeste tiltakene siden andre verdenskrig.

Men det er en krevende pedagogisk øvelse å be om fortsatt forsiktighet samtidig som man åpner samfunnsfunksjoner litt og litt, og smittetallene går ned. Møre og Romsdal er blant fylkene med færrest koronasmittetilfeller i forhold til folketallet, og det er lenge mellom hver gang vi får melding om ny smitte. I Rauma ble det tiende og så langt siste tilfellet av koronasmitte registrert 8. april. Med dette som bakteppe er det derfor ikke så oppsiktsvekkende at strikken tøyes.

Nylig måtte kommuneoverlege Jon Sverre Aursand stramme inn besøksreglementet ved Helsehuset etter først å ha sluppet opp litt: Fra helt stengte dører til å kunne besøke pasienter i inntil én time, og nå tilbake til maks 15 minutt utendørs med minimum to meter avstand.

– Det er viktig at folk nå skjønner at vi fortsatt har en pandemihistorie på gang og at vi har smitteaktivitet ute i samfunnet. Og situasjonen er alvorligst for eldre beboere på helseinstitusjonene. Erfaringene viser at det er 10 prosent dødelighet for eldre personer som blir sjuke av koronaviruset, sa Aursand til Åndalsnes Avis, og advarte mot å ta for lett på pandemien.

Det er både viktig og riktig at vi følger planen om gradvis og kontrollert å åpne Norge opp igjen. Med myndighetenes plan om 14 dagers mellomrom mellom hver endring, kan vi evaluere effektene og korrigere tiltakene. Og skulle vi få en ny smitteøkning, vet vi hva som fungerer, og ikke fungerer. Men håpet og målet er at vi skal slippe nye tiltak.