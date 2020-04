Vegstandarden svekkes, vedlikeholdsetterslepet øker

Leder

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene i Møre og Romsdal blir større. Denne sommeren har fylkeskommunen råd til å legge nesten 100 kilometer asfalt på sine 3.200 kilometer med fylkesveger. Det er dessverre, og åpenbart, altfor lite. Behovet for utskifting av vegdekket er mange steder i fylket skrikende.

Torsdag presenterte fylkeskommunen sine asfalteringsplaner for sommeren 2020. I perioden mai til november skal tre prosent av fylkesvegene i Møre og Romsdal få nytt dekke.

– Løyvingane til asfalt i år var 65 mill. kr eks. mva. I tillegg har fylkestinget løyvd 14 millionar kroner ekstra gjennom den fylkeskommunale tiltakspakken knytt til koronaepidemien. Det gjer at vi kan asfaltere opp mot 100 kilometer asfalt på fylkesvegnettet i år, sa fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen gjennom en pressemelding sendt ut av fylkeskommunen.

Og fylkesvegsjef Tønnesen sier rett ut at bare de mest trafikkerte fylkesvegene prioriteres. På de mindre trafikkerte fylkesvegene kan vegstandarden være så dårlig at bilførerne rett og slett må sette ned farta. – Dei som treng desse vegane skal kome seg fram, men dei må vere førebudd på å ta omsyn til at vegen ikkje er i god stand, sier Tønnesen.

Fylkesvegene i Rauma blir i år tilgodesett med 4,7 kilometer asfalt. Det er strekninga Torvika til Hamre på FV64 som prioriteres. Samtidig konstaterer vi at forfallet er påtakelig på andre fylkesvegstrekninger i kommunen, særlig de med mindre trafikk.

Det er all grunn til å frykte at trafikksikkerheten svekkes med dårligere vedlikehold. Sprekker, hull og djupe asfaltspor kan føre til ulykker som sjåføren ikke kan lastes for. Dårlig asfalt og manglende øvrig vedlikehold gjør også vintervedlikeholdet vanskeligere for entreprenørene.

Vi ser med bekymring på utviklinga de siste åra. I fjor snakka vi med seksjonsleder Per Ove Nydal i fylkeskommunen i forbindelse med nyheten om at fylkeskommunen skulle bruke 75 millioner kroner på asfaltering i 2019. – Ideelt sett burde det vært brukt 120–130 millioner kroner, sa Nydal.

I år skal fylkeskommunen bruke 79 millioner kroner til ny asfalt. Det er en betydelig sum, men dessverre ikke nok til å minke vedlikeholdsetterslepet i Møre og Romsdal. Her er Stortinget nødt til å bidra med ekstraordinære midler for at fylkeskommunene skal klare å gjøre det vi som innbyggere forventer.