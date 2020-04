Klar melding til Stortinget: For lite penger til rassikring

Leder

Fylkestinget har førsteprioritert skredsikring av Trollstigen. Likevel er det høgt opp og langt fram før arbeidet kan starte. For det mangler fortsatt penger til prosjektet. Tirsdagens enstemmige vedtak er en klar melding til Stortinget om at behovet for penger til skredsikring er skrikende og at det må bevilges ekstraordinære midler til et nasjonalt turistikon som Trollstigen.

Det var tirsdag at fylkestinget behandlet prioriteringslista for skredsikring av fylkesveger. Da kom det fram at utfordringene i Møre og Romsdal er enorme. Det er 14 skredpunkt i høg skredfaktorgruppe langs fylkesvegene. Kostnadene for å sikre punktene er på svimlende 2,375 milliarder 2019-kroner. Med 50 millioner i årlige tilskuddsmidler til skredsikring, tar det nærmere 50 år før alle skredpunktene er sikret.

En annen utfordring er at det er flere store skredsikringsprosjekt, deriblant Trollstigen, som er så kostbare, at det ikke på mange år vil være penger igjen til de andre, der behovet også er stort. En fjellsikring i dagen i Trollstigen vil koste 90 millioner kroner; en tunnel er kostnadsberegnet til 260 millioner kroner.

Prioriteringslista har vært behandlet i samferdselsutvalget og fylkesutvalget. I samferdselsutvalget ble det oppsiktsvekkende gjort et enstemmig vedtak om å ta ut Trollstigen av lista og sette Ågothammaren, Eikesdalsvegen, på førsteplass. Samferdselsutvalget mente at ansvaret for skredsikring av nasjonale ikon må ligge hos Staten og må bevilges utenom ordinære tilskuddsmidler. Da saka kom til fylkesutvalget fremma Yvonne Wold (SV) og Per Vidar Kjølmoen (Ap) forslag om at Trollstigen måtte inn på førsteplass på prioriteringslista. Forslaget fikk fem av 13 stemmer og falt. Også her havna Ågothammaren, Eikesdalsvegen, på førsteplass.

Det var derfor stor spenning foran fylkestingsmøtet denne uka: Ville Trollstigen komme inn på prioriteringslista?

Her skal fylkesvaraordfører Per Vidar Kjølmoen (Ap) fra Rauma ha ros for å ha jobbet iherdig med å jobbe fram ei løsning som hele fylkestinget kunne enes om. Løsningen innebar at Trollstigen ble løftet inn på førsteplass på prioriteringslista. Samtidig signaliserte fylkespolitikerne at her er mange små prosjekt som også må ha penger.

Skredsikringen av Trollstigen har kommet ett steg videre. Nå kan Vegvesenet starte planlegginga av skredsikring, ettersom FV63 Trollstigen nå er prioritert.