I sommer kan nordmenn redde reiselivet i Norge

Leder

Koronaviruset gjør at mange nordmenn i år kommer til å legge ferien i eget land, og må satse på turer i nærmiljøet. Kortreist ferie er et godt bidrag fra deg og meg til ei turistnæring som i år blir hardt rammet av reiserestriksjonene. Dette kan bli redningen for mange reiselivsbedrifter.

Selv om myndighetenes tiltak nå løses noe opp, vil de neste månedene bli preget av koronaviruset. Når vi nordmenn nå planlegger sommerferiene, må vi derfor ta valg ut fra det vi vet i dag. Det betyr at det mest sannsynlig ikke blir utenlandsferie i årets sommerferie for de fleste nordmenn.

Utenriksdepartementet råder oss fortsatt til å holde oss mest mulig i ro. På deres nettsider står følgende: «Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelse av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Reiserådet gjelder inntil videre.»

Det er grunn til å håpe at vi nordmenn får bevege oss ganske fritt innenfor egne grenser denne sommeren.

At sommerens utenlandsferie for mange går fløyten, bør være en mulighet for flere. Og i stedet for å sørge over utenlandsturen det ikke blir noe av, bør vi glede oss over mulighetene som ligger rett utenfor stuedøra.

Sommerferien er i år en gylden mulighet til å oppleve hva fylket og landet vårt har å by på. På Facebook er det opprettet grupper som «Tilbringe ferien i Norge», der det legges ut tekst og bilder av «skjulte skatter» – reisemål du ikke visste fantes i landet, eller i ditt nærområde. Her ligger det mye som er uutforsket for mange av oss.

Men også for reiselivet er det store muligheter som ligger i at nordmenn denne sommeren må feriere i eget land. Nå får hele reiselivsbransjen vist fram sine produkt lokalt til mange nordmenn som får øynene opp for alt det gode som Norge har å by på.

Vi har siden koronatiltakene ble iverksatt hørt og lest om mange eiere og ansatte i reiselivsbedrifter som skjelver og frykter for framtida fordi de utenlandske turistene trolig utebli denne sommeren. Da er det ei trøst at du og jeg kan bidra med å holde næringa i gang ved å reise i Norge denne sommeren.