Skal butikken bli en suksess, må bygdefolket handle der

Leder

Vi applauderer tiltaket til de fem som nå overtar drifta i Mix-kioskens lokaler på Åfarnes. En dagligvarebutikk er helt avgjørende for ei bygd som jobber for vekst og utvikling. For mange er butikken hjertet i lokalsamfunnet.

I flere tiår har det vært butikk på Åfarnes. Siden 2010 er det Alf Inge Slemmen og Marit Holm som har sørget for at bygdefolket kan handle både dagligvarer og varmmat på ferjekaia på Åfarnes. Men når fylkeskommunen nå skal sette inn elektriske ferjer på strekninga Sølsnes-Åfarnes, må ferjekaiene oppgraderes og gjøres større. Og for å ha nok seilingsdybde, må kaia trekkes lenger ut på moloen. Dermed må Mix-kiosken vike, og Slemmen og Holm valgte å stenge fra 1. mai.

I dag kan Åndalsnes Avis fortelle nyheten om at det er fem privatpersoner på Åfarnes som fra 1. juni overtar i Mix-kiosken lokaler og viderefører butikkdrifta. – Vi kaller det en avansert form for redningsaksjon. Nå danner vi et selskap som tar over drifta her. Vi ser for oss i framtida at vi med hjelp av bygdefolket får en butikk og møteplass et annet sted i bygda. Kanskje blir det også et andelslag, sier Ingvild Brevik, en av de fem.

For Åfarnes og innbyggerne er dette gull verdt. I bygda råder en optimisme og et ønske om flere innbyggere. Tusenvis av dugnadstimer er nedlagt for å skape trivsel og tilhørighet. De har bygd kunstgrasbane, flerbrukshus, og nå står både klatrepark og friidrettsbane for tur. Ovenfor ferjekaia ligger et nytt boligfelt, og med butikk i nærheten blir det enklere å selge resten av tomtene.

Bygdefolket har vært vant med å ha dagligvarehandel i nærmiljøet, og skulle Åfarnes mista butikken når Mix-kiosken legger ned, ville det vært et stort tap for hele Nordsida. Forsvinner butikken, kan det være første steg mot fraflytting.

I en spørreundersøkelse som de fem nye butikkdriverne har gjennomført i nærmiljøet før de tok beslutningen om å starte dagligvarehandel, svarer innbyggerne at de vil beholde posten og ha en plass å handle. Svaret er ikke overraskende, og mer som forventet.

Svaret er også forpliktende. Nå må patriotismen og ønsket om utvikling gjøre at bygdefolket hegner om nærbutikken og støtter opp om tilbudet. Det er avgjørende for at satsingen blir en suksess og at bygda kan ha en butikk i framtida.