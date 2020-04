Ta i bruk hele dagen for å tilby elevene undervisning

Leder

Bare elever i 1.-4. klasse og SFO på barneskolene får komme tilbake på skolen mandag 27. april. De eldre barna må fortsatt belage seg på heimeundervisning. Men hva med å ta i bruk ettermiddagene for også å gi elever fra 5.–7. trinn et opplæringstilbud på skolen?

Det var før påske at regjeringen varslet en gradvis oppstart av Norge. Fra kommende mandag skal barnehagene åpne igjen. Og mandagen deretter, den 27. april, skal 1.–4. trinn gjenoppta undervisningen på skolen. Forutsetningen er at dette kan gjøres på en smittevernfaglig trygg måte. Det skal være trygt både for barna og for ansatte.

Eldre elever må fortsatt vente på å komme tilbake. Unntaket er VG3-elever som følger yrkesfaglig løp i skole, og yrkesfagelever på VG2, som også får starte opp igjen 27. april.

Det er forståelig at myndighetene ønsker en forsiktig gjenåpning av samfunnet. Alt må foregå på en trygg og god måte for å holde smittespredningen nede.

Det er likevel forunderlig at regjeringen velger en forsiktigere linje enn rådene fra Helsedirektoratet, som sa at det var trygt å åpne hele barnetrinnet. Regjeringen burde tyngre vektet behovet for å få hjulene i det norske samfunnet i gang igjen.

Regjeringen valgte å starte med 1.–4. trinn. Og når man først delte barnetrinnet i to, er begrunnelsen god for hvorfor de yngste ble valgt; det er vanskeligere å gi dem et undervisningstilbud heime. De eldre elevene blir ikke så skadelidende av heimeskole noen uker til.

Men regjeringen burde lyttet til barneombud Inga Beyer Engh, som på «Politisk kvarter» i NRK onsdag morgen sa at heimeskole er for de ressurssterke barna og -voskne. – 20 prosent av elevmassen er sårbare og har ikke godt av heimeskole i ulik grad, sa hun, og minnet om at det er mange barn som strever med å lære og med utrygghet i heimen, og som nå lider.

Hva med en periode å utvide skoledagen noen timer utover ettermiddagen? For å minske smitterisikoen kunne 1.–4. trinn vært på skolen første del av dagen, og 5.–7. trinn til slutt. Dette burde kombineres med at grunnskoler med få elever hadde fått åpent helt. Det burde være forskjell på en skole med 400 elever og en med 40.