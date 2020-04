Lettelser i restriksjonene er lyspunkt for hele samfunnet

Leder

Det er et stort lyspunkt for hele samfunnet at myndighetene nå letter på noen av de nødvendige restriksjonene som er ilagt for å hindre spredning av koronaviruset. Det er et tydelig tegn på at de strengeste tiltakene siden andre verdenskrig har virket.

Samtidig er det viktig å minne om at vi fortsatt må ha karanteneregler, holde avstand, videreføre reiserestriksjoner og huske på hygienerådene.

Onsdag før skjærtorsdag besluttet regjeringen å åpne opp Norge mer:

Barnehagene åpner 20. april, mens skolene gjenåpner fra 27. april for 1.-4. klasse og SFO.

Senest 27. april: Tjenester som frisører og hudpleiere, kan gjenåpne om de oppfyller krav om smitteverntiltak.

Hytteforbudet blir opphevet 20. april.

Større idretts- og kulturarrangementer forbys fram til 15. juni.

Fysioterapeuter og psykologer kan begynne å jobbe igjen fra 20. april, men må følge nye smittevernstandarder.

Statsminister Erna Solberg (H) var tydelig på pressekonferansen: – Det vi gjør nå, er å åpne litt opp. Men jeg vil understreke så sterkt jeg kan, at dette ikke betyr at vi kan bli mer uforsiktige på andre områder. Andre tiltak og råd gjelder derfor fremdeles, sa statsministeren.

Også i vår kommune ser vi en gledelig utvikling. Ni av ti koronasmittete med bostedsadresse Rauma er friskmeldte. Den tiende er i isolasjon et annet sted i landet. Det betyr at det per i dag ikke er noen koronasmittete i Rauma.

Vi vil berømme kriseledelsen i Rauma for å ha gjort en solid jobb i en svært krevende tid. Under ledelse av ordfører Yvonne Wold, og med kommuneoverlege Jon Sverre Aursand i en nøkkelrolle, har de iverksatt forståelige tiltak, både for å få kontroll på situasjonen, men også iverksatt tiltak for å være beredt dersom smittetilfellene lokalt skulle bli langt flere. De har informert raskt, tydelig og gjennom det skapt forståelse og aksept for restriksjonene.

Hver dag registreres nye smittede i Norge, og mandag morgen var det til sammen 128 personer i landet som er død som følge av viruset. Det forteller oss at selv om vi kan senke skuldrene litt, så fortsetter kampen for å slå ned koronapandemien. Og det er en kamp vi alle må bidra i.