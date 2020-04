Denne påska er det ekstra viktig å bruke din nærbutikk

Leder

Distriktsbutikkene er navet i sine lokalmiljø. Butikkenes betydning har vi fått stadfestet etter at Norge ble stengt grunnet koronapandemien. De er viktigere enn noen gang.

Fredag kunne vi i vår nettavis åa.no fortelle at alle de fire distriktsbutikkene vi hadde vært i kontakt med, opplever en økning i handelen. Bygdefolket ser ut til å slutte opp om sin nærbutikk og handler sine matvarer der.

– Vi ser faktisk at flere som ikke tidligere handlet her, nå bestiller varer for å støtte oss. Det er bare helt fantastisk, sier styreleder Hans Oskar Gaustadnes ved Rødven Nærbutikk. Og daglig leder Jannike Angvik ved Vågstranda handelslag DA håper folk, når situasjonen er som nå, ser viktigheta av en nærbutikk i bygda. Også hun kan melde om økt salg etter at regjeringa innførte en rekke tiltak i forbindelse med koronapandemien.

I ei tid der vi alle bes om å holde oss mest mulig i ro, er det å ha en dagligvarebutikk i nærmiljøet av stor betydning. Vi skal huske at ikke alle er så mobile at de kan kjøre flere mil for å komme seg til nærmeste butikk. Da er det enkelt og kortreist med en dagligvarebutikk i nabolaget.

Flere av butikkene i distriktene kan også tilby andre tjenester som drivstoff, medisiner, post i butikk, betalingstjenester og utlån av bøker. Vareutvalget er så bredt, at bygdefolket er forsynt med det mest nødvendige og kan klare seg lenge uten å måtte reise til et handelssentrum for å få tak i de viktigste varene.

Nærbutikken har stor betydning for bosettinga i distriktene. I lys av det er det oppløftende å høre at bygdefolket slår ring rundt egen dagligvarehandel ved å bruke den, slik nyhetsreportasjen i Åndalsnes Avis før helga viste. At bygdas egne innbyggere bruker butikken sin, er ei forutsetning for at kjøpmannen i distriktet kan se lønnsomhet i å fortsette med handel.

Selv om noen dagligvarebutikker opplever oppsving i handelen før påske, er det butikker som regner med å tape forventet omsetning. Flere butikker tjener godt på å selge dagligvarer til hyttegjester, og med forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune, vil de derfor tape inntekter. Denne påska er det derfor ekstra viktig å bruke din nærbutikk.