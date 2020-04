Krisepakkene må treffe, ikke være sugerør i statskassa

Leder

Krisepakkene fra myndighetene rulles ut på løpende bånd. Regjeringa og et samlet storting skal ha all ære for hjelpen som ytes ulike deler av det norske samfunnet. Men samtidig som vi ser at milliardene sitter løst, er det viktig at det stilles klare krav til mottakerne. Det er viktig at pengene brukes på dem som trenger det, og at ikke useriøse aktører får et sugerør i statskassa.

Torsdag presenterte regjeringa en ny krisepakke. Bedrifter som har mistet minst 30 prosent av omsetningen på grunn av koronakrisen skal få kompensasjon for sine faste utgifter. Ordningen er beregnet å koste Staten 20 milliarder kroner i måneden.

– Formålet med denne ordningen er å hjelpe de bedriftene som normalt er sunne og levedyktige, men som nå er blitt hardt rammet av virusutbruddet og sliter med å få endene til å møtes, sa finansminister Jan Tore Sanner (H), ifølge Aftenposten, da han presenterte kompensasjonsordningen for bedrifter på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Det er betryggende å se at det er unison lettelse over- og forventning til den siste krisepakken fra myndighetene. Når både NHO, Virke, SMB Norge og LO uttrykker tilfredshet, er krisepakken god medisin for bedrifter som nå sliter kraftig på grunn av koronapandemien.

Men det er noen kritiske røster som vi skal lytte til. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener det er fare for at enkelte kommer til å utnytte ordningen. – Vi kan ikke sette statskassa på fortauet og håpe på at ikke alle forsyner seg. Det vi ikke trenger er en ordning som gir useriøse bedrifter et sugerør ned i fellesskapets midler, sa Gabrielsen.

Gabrielsen påpeker noe vesentlig. For det er de levedyktige, seriøse bedriftene som skal hjelpes med krisepakken. Derfor må det være gode kontrollordninger og stramme regler for å unngå at pengene havner inn i bedrifter som ikke skal ha dem. Vi er enig med LO-lederen som mener at bedrifter skal dokumentere at de har betalt skatter og avgifter, ikke har dommer knyttet til arbeidslivskriminalitet, hovedsakelig bruker fast ansatte og at selskap som får støtte, gir avkall på utbytte og bonuser.

Det viktigste nå, er det finansminister Jan Tore Sanner sa da han avsluttet torsdagens pressekonferanse: «Det er viktig at vi får pengene ut til de bedriftene som nå kanskje står på konkursens rand.» Og vi understreker: Det haster!