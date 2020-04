Ikke mulig å finne et bedre tidspunkt for skredsikring

Leder

Det er ikke mulig å finne en sesong som egner seg bedre enn 2020 for oppstart av skredsikring i Trollstigen.

Det var TV 2 som tirsdag kveld kunne fortelle nyheten om at Rauma-ordfører Yvonne Wold (SV) ønsker å gjennomføre rassikring av Trollstigen umiddelbart. På den måten kan reiselivsbedriftene, og alle som nyter godt av sommerturismen i fylket, utnytte en allerede skadd 2020-sesong ved å få gjennomført den nødvendige rassikringen av Trollstigen.

Vi håper at Statens vegvesen og myndighetene sammen bestemmer seg for at arbeidet igangsettes snarest for å unngå at sikringsjobben må utsette. Klarer de å sørge for at Trollstigen er åpen i den travleste tida av 2020-sesongen, er forslaget fra Rauma-ordføreren meget godt. Slikt bidrar det til at reiselivet i Møre og Romsdal ikke taper vesentlig mer inntekter enn det de allerede gjør under koronakrisa.

Skredsikringsarbeidet er så omfattende, at Trollstigen må stenges mens arbeidet pågår. – Nå når det ser ut til å bli en begrenset turistsesong i Trollstigen, kan man bruke tida til å rassikre vegen, sier ordfører Yvonne Wold til Åndalsnes Avis.

Det er slik vi ser det et helt påkrevet trafikksikkerhetstiltak å skredsikre en av Norges største turistmagneter. 11 steinblokker må fjernes, og steinmassene truer sikkerheten for alle som ferdes opp og ned Trollstigen. Sist sesong var det 1,16 millioner mennesker som kjørte opp og ned Trollstigen.

Godt og vel én million besøkende legger igjen betydelig med penger i hele fylket – også i Rauma. Slikt sett er det ikke vanskelig å forstå at enkelte i en allerede presset reiselivsbransje er skeptisk til at enda mer av inntektene for sommersesongen 2020 kan forsvinne hvis Trollstigen skal skredsikres i år.

Men for reiselivet er det også et sjansespill å si nei til rassikring i år. Det er åpenbart en risiko for skred i Trollstigen, og skulle det skje at ei steinblokk treffer en bil eller buss, vil det trolig komme et massivt krav om umiddelbart å stenge og rassikre vegen. Skjer det ei ulykke tidlig i en normalsesong, kan inntekter fra en hel Trollstigen-sesong bli borte. Økonomisk kan akkurat det bli mye verre for hele reiselivet.