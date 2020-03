Kompani Lauritzen smører reiselivet i koronakrisen

Vi tipper at det var mange seere som sa at «Dit skal jeg reise».

Leder

Det finnes flere lyspunkt i koronakrisa, som landet er midt oppi. Ett av dem er Kompani Lauritzen på TV 2 – realityserien som er spilt inn med utgangspunkt i militærleiren på Setnesmoen. Ikke bare får serien fram smilet hos én million nordmenn hver lørdag kveld, men det er også en helt enestående Rauma-reklame vi er vitne til.

I TV-serien er det 14 kjendiser som inviteres til militærleiren på Setnesmoen der tidligere proffsyklist og fallskjermjeger Dag Otto Lauritzen som oberst, styrer leiren og deltakerne med jernhånd sammen med kaptein Kristian Ødegård. Med tøffe fysiske og psykiske utfordringer for soldatene, og alltid med glimt i øyet, har Lauritzen som mål og gjøre soldatkjendisene til bedre utgaver av seg sjøl. Til nå har serien gått fire lørdager, og nye episoder vises utover våren.

Så langt er et høgdepunkt det blodslitet «soldatene» hadde opp til Rampestreken som en del av «helvetesdøgnet». På toppen gråter rekruttene av glede, og i utmattelse, for å ha kjempet seg opp Nesaksla med blytung bagasje. Kulissene er spektakulære, og TV-bildene fra Rampestreken er en gavepakke til reiselivet. Vi tipper at det var mange seere som sa at «Dit skal jeg reise».

Seertallene er svært høge, og mer enn én million nordmenn har fått med seg minst en av episodene. Kampanje meldte forrige mandag at 908.000 nordmenn hadde sett tredje episode, og med økende strømmetall fra TV 2 Sumo, får stadig flere ta del i livet på Setnesmoen som de 14 kjendisene opplever.

For ei reiselivsnæring som for tida knaker i sammenføyningene på grunn av koronakrisa, er TV-serien «Kompani Lauritzen» god merkevarebygging og kjærkommen reklame for det opplevelsesbaserte reiselivet i Romsdal. Reklamen kommer når bransjen trenger det som mest, og i en sesong der utenlandske gjestene trolig kommer til å utebli. Denne sommeren er det vi nordmenn som skal redde turismen i Rauma, og da er det gull verdt at over én million nordmenn har benket seg foran TV-en og fått gode relasjoner til regionen vår.

Gevinsten av TV-serien kan reiselivet høste i flere år framover.