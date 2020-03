En stor takk til alle dem som holder samfunnet i gang

Leder

Etter to dramatiske uker har Norge på mange vis blitt helt forandret. Samfunnet er preget av at folk følger myndighetenes pålegg om å holde seg i ro for å unngå koronasmitte, og i gatene og på kjøpesentrene er det derfor nærmest folketomt. Men noen der ute er likevel nødt til å holde hjulene i gang. De er våre helter.

Vi tenker først og fremst på alle innen helse og omsorg, som vi ofte tar for gitt. Nå står de midt i det for å hjelpe dem som blir sjuke av koronaviruset. Oppgaven er ikke uten risiko for egen helse. Men de føler alle på frykten for å skulle spre smitte. Enkelte av pasienter de er i kontakt med, er personer som kanskje ikke vil tåle å bli smittet av Covid-19-viruset. Det gjør at omsorgsarbeiderne i disse tider er ekstra på tå hev.

Tidligere denne uka snakka vi med to sjukepleiere i heimetjenesten i Rauma. Anita Moa Støve og Gudrun Soffia Huldudottir kunne fortelle om arbeidsdager der koronasmitten står i fokus. Ingen av dem var redde for å bli smittet: – Det er mye fokus på smittevern og jeg tenker veldig mye på at jeg ikke skal komme til å smitte noen av pasientene mine. Dette påvirker også mye hvordan jeg opptrer privat, sa Gudrun i intervjuet.

Men det er flere som fortjener å bli sett i disse tider. Dagligvareforretningene er definert som samfunnsviktig virksomhet, og der jobber medarbeiderne på spreng med å fylle hyllene med matvarer. På apotekene bidrar de hvitkledde med medisinfaglige råd og medisiner. Reingjøringspersonell sørger for at alle såkalte kontaktpunkter blir reingjort hyppig, slik at viruset ikke sprer seg. Ansatte i kollektivtransport som busser, tog, ferjer og drosjer gjør at folk uten egne kjøretøy kommer seg fram og tilbake. Transportører bringer matvarer ut. Søppelet hentes fortsatt til faste tider. Og vi ser naboer, venner og familier som med godhet hjelper hverandre som best de kan.

Felles for mange av de ovennevnte, er at de tilhører lavlønnsyrker. Nå står de fram og er ryggraden i samfunnet. Det fortjener de respekt for. Fra oss alle.

Vi vil også løfte fram og applaudere politikerne våre. I situasjonen som landet er i, har de i alvoret samarbeidet på kryss og tvers og sørget for å gi regjeringa ryggdekning i de djuptgripende tiltakene som er iverksatt. Målet er felles: At nasjonen og folket skal komme ut av krisa til beste for alle.

Vi er tross alt veldig heldige i Norge. Takk.