Korona-nedstengningen er en påkjenning for mange

Leder

Det blir bare mer og mer tydelig hvilke utfordringer som både lokalsamfunnet og resten av Norge står foran. Antall døde, sjuke og smittete øker i landet, og vi ser konturene av alvorlige økonomiske og samfunnsmessige utfordringer som ligger foran oss.

Onsdag ettermiddag var det klart at antall døde i Norge på grunn av koronaviruset er kommet opp i seks etter at tre personer døde tidligere på dagen. Samtidig blir det rapportert om 81 personer på sjukehus og rundt 1.500 smittete.

Vi må ta høgde for at tallet på smittete etter alt å dømme er altfor lavt fordi mange med milde symptomer på koronasmitte ikke blir testet. Manglende testing gjør at man ikke har full kontroll på situasjonen. Rådet fra Folkehelseinstituttet om å holde seg i ro, og unngå kontakt med andre mennesker, skal bremse smittespredning og dermed redusere antallet personer som blir smittet og sjuke.

Onsdag ble også det andre koronasmitte-tilfellet i Rauma bekreftet da en ansatt ved Vitus Apotek i Åndalsnes sentrum testet positivt. De helsemessige utfordringene er det foreløpig kontroll på i Rauma, men det kan bli krevende framover.

Krevende er det allerede for både ansatte og bedrifter i Rauma, som merker konsekvensene av koronatiltakene. Åndalsnes Avis har vært i kontakt med flesteparten av de største bedriftene i kommunen, og en oversikt viser at minst 109 personer er permittert. Og dessverre kommer det til å bli flere.

For mange av oss er tida vi er inne i nå en påkjenning. Mange engster seg for å bli smittet, andre kjenner på frykten for å skulle smitte andre. Når de sosiale nettverkene også blir satt på pause, og mange også står uten jobb for en periode, tror vi at alle føler en viss uro og usikkerhet.

Vi må fortsette å følge Folkehelseinstituttets råd og pålegg: God hånd- og hostehygiene og å holde avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.