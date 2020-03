Regjeringa må treffe med de økonomiske virkemidlene

Leder

Mens børsene verden over stuper, ser lokalt næringsliv konturene av et økonomisk mareritt. Flere har stengt dørene inntil videre for å følge råd og pålegg fra myndighetene, som ber de av oss som kan det, om å være heime. Hvordan dette vil gå, avhenger av når samfunnet er normalisert igjen og når vi har fått kontroll på koronaviruset. Men også hvordan den norske stat sørger for å komme kriserammet næringsliv til økonomisk unnsetning. Her må det settes inn konkrete og treffsikre virkemidler.

Mandag kom nyheten om at opposisjonen er blitt enige med regjeringa om en kraftig krisepakke til arbeidstakere og bedrifter her i landet. Partiene varsler høgere dagpenger enn vanlig for lavtlønnete og dobling av omsorgsdager for folk som må være heime med barn. Staten skal videre ta en større del av regninga for sjukepenger, permittering og omsorgslønn fra bedriftene, og laveste sats på moms reduseres for store deler av 2020.

Mandagens krisepakke er bare en av flere som er presentert de siste dagene. I forrige uke la regjeringa fram den første tiltakspakken med en samlet ramme på 6,5 milliarder kroner. I den lå det et større statlig ansvar ved permitteringer, endringer i skattereglene og midlertidige kutt i flyavgiftene. Deretter foreslo regjeringa to nye statlige garantiordninger for å sikre 100 milliarder kroner i likviditet til norsk næringsliv.

Krisepakken mandag så ikke ut til å ha innvirkning på Oslo Børs, som opplevde et nytt krakk. Ved 14-tida mandag var børsen ned med ti prosent. Det er et signal om at det må enda mer til for å få norsk næringsliv på fote igjen.

For like viktig som behovet for at nye tiltak må settes inn, er det at regjeringa treffer med virkemidlene der det er et skrikende behov for et statlig sikkerhetsnett. Vi er alvorlig bekymret for hva den helt nødvendige nedstengningen av Norge får å si for Raumas næringsliv; alt fra den lille frisørsalongen på hjørnet til fabrikkene som står som hjørnesteiner i lokalsamfunnet. Og for arbeidstakerne.

Heldigvis har regjeringa lyttet til innspillene som kom om økt hjelp til vanlige arbeidsfolk. Det gjør at det blir enklere for alle, sjøl de permitterte, å komme seg gjennom tøffe tider mens vi forsøker å få bukt med koronaviruset.