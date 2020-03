Reiselivet kan bli alvorlig berørt av koronautbruddet

Leder

Konsekvensene av koronasmitten kan få stor betydning lokalt. Nyheten tidligere i uka om at Grand Hotell på Åndalsnes opplever flere avbestillinger fra kunder, var et forvarsel om hva vi har i vente framover. Nå er det grunn til å frykte at koronaviruset kan ramme reiselivsbransjen i hele fylket.

Antall koronasmittede er i stadig økning, og situasjonen utvikler seg dag for dag, time for time. I skrivende stund har 86 personer testet positivt på koronavirus i Norge. Heldigvis er ingen av de som er smittet blitt alvorlig sjuke eller er innlagt på sjukehus.

Torsdag ble også de første smittetilfellene i Møre og Romsdal registrert. En person i Molde og en i Ålesund er rapportert koronasmittet. Som kjent er det en person i Rauma i karantene, men vedkommende var ikke smittet.

Mange spør seg om det er hysteri rundt koronaviruset og at noe som foreløpig ikke har ført til at en eneste person i Norge er blitt alvorlig sjuk, skal få så mye oppmerksomhet og så store konsekvenser. Helseminister Bent Høie (H) kommenterer det presist: – Alle tiltak er i solidaritet med risikogruppene, eldre og de som har svekket helse, sa Høie.

De siste dagene har stadig flere bedrifter innført reiseforbud eller reisebegrensninger for sine ansatte, etter råd fra helsemyndighetene. Med lavere reise- og møteaktiviteter rammes hele samfunnet – også lokalt i Rauma. Hotell og overnattingssteder, restauranter og transportører er dem som i første rekke merker det når turiststrømmen avtar.

Det er grunn til å frykte at reiserestriksjonene også smitter over på privatreisene. Da er situasjonen alvorlig for bedrifter som baserer inntektene på turismen.

Flere cruiseskip har rundt omkring i verden blitt satt i karantene. Hvordan dette påvirker cruisebransjen, vil bare tida vise. Reiselivet i Rauma baserer seg også på cruisepassasjerer, og det er derfor med spenning at de nå følger utviklinga. Til sammen 62 cruiseskip skal i 2020 anløpe Åndalsnes.

Men utviklinga av koronasmitten som vi har sett de siste ukene, er det grunn til å frykte at reiselivsbransjen denne sesongen blir betydelig berørt av det pågående koronavirusutbruddet. Håpet er at nordmenn i enda større grad velger å feriere i Norge.