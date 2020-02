Ei fjær i hatten for Raumas melkebønder

Leder

Det er håp om at Tines nye ost, Alpeost, blir et verdifullt produkt for melkebønder i Rauma. Hvis salget slår til i norske butikker, kan osten også være med på å forsterke merkevaren Rauma og tilknytningen til naturen.

Mandag kunne Åndalsnes Avis på vårt nettsted åa.no fortelle nyheten om at Tine henter melk fra gardsbruk i Rauma til bruk i produksjonen av det relativt nye produktet Alpeost. Osten skal produseres ved meieriet i Elnesvågen i Hustadvika kommune. Lokale melkebønder er med rette både inspirert og motivert over at en ost som selges over hele landet blir laget av råvarer fra Rauma.

– Om det blir et større volum på denne osten, vil det ha mye å si for melkeproduksjonen i vårt område, mener gardbruker Marius Dahle Klever i Isfjorden.

Tine skiver på sine nettsider om Alpeost: «TINE Norsk Alpeost fra Elnesvågen er ystet av frisk norsk melk fra garder mellom fjord og fjell rundt Romsdalsalpene. Den er modnet på søreuropeisk vis for å få optimal smaksbalanse og en rund, aromatisk sødme. Osten er hedret med spesialitetsmerket for unik smak og vant bronsemedalje under VM i ost 2018.»

Så langt har osten bare blitt solgt i Meny-butikkene, men skal framover bli å finne på alle matbutikker. Det skal gjøre at man skal nå ut til enda flere med produktet.

Lokal- og kortreist mat er i vinden, og nordmenn blir stadig mer åpne for å prøve mat fra nærmiljøet. I november 2019 ble det lagt fram en rapport utarbeidet av Matmerk i samarbeid med Effecto Consulting og Nielsenfram, som viste at det omsettes lokalmat for 11 milliarder kroner i året. Målet er å nå en omsetning på 20 milliarder kroner i 2025.

For Raumas melkebønder oppleves det som ei fjær i hatten å bli plukket ut, og at melk produsert oppunder Romsdalsalpene ses på som en kvalitetsvare. Vi deler begeistringen til lokale melkebønder og håper at kundene vil ha osten. Salgspotensialet er stort, men det er nok for optimistisk å tro at den skal kompensere volumtapet som meieriet i Elnesvågen får når Tine flytter Jarlsberg-produksjonen til Irland. Likevel er det håp om at også Alpeost skal gi forbrukerne gode assosiasjoner til Rauma.