Et velfortjent skulderklapp for nytenking og omstillingsvilje

Raumas arbeid med psykisk helse får anerkjennelse i fagmiljøene rundt om i landet. Det må tolkes som et velfortjent skulderklapp til alle i kommunen som jobber med psykisk helse og rusproblemer.

Fredag kunne vi lese på Åndalsnes Avis’ nettsted åa.no at Rauma legges merke til for sitt systematiske arbeid med psykisk helse og for å ha styrket innsatsen på det forebyggende lavterskeltilbudet. Kommunepsykologen og hennes team har flere ganger blitt invitert på konferanser for å fortelle om hvordan de har systematisert og bevisstgjort ansatte om hva som er egne og andres oppgaver, med mål om å bli enda bedre i å hjelpe folk med å mestre eget liv.

Psykisk helse er et viktig område i helse- og omsorgs- og helse- og velferdsarbeidet i Rauma kommune. Ansatte opplever et høgt arbeidstempo, og for å kunne hjelpe de mange som sliter med den mentale helsa, har de vært nødt til å tenke nytt og annerledes. Resultatet ble en ny organisering med klar oppgavefordeling, og en økt satsing på, og bevisstgjøring av, hvor viktig det er med tidlig innsats. I dette arbeidet konkluderte ansatte med at forebyggende lavterskeltilbud må bli stadig viktigere.

Utfordringer med den psykiske helsa er fortsatt noe tabubelagt og som mange sliter med å snakke høgt om. Lavterskeltilbudene innbyr imidlertid til å ufarliggjøre det å be om hjelp. En annen stor gevinst med tidlig innsats er at folk kan få hjelp og veiledning til sjølhjelp før problemene tårner seg opp.

Seks måneders ventetid for behandling Det er i Rauma seks måneders ventetid for å få behandling for psykiske lidelser. Kommunepsykolog Lisbet Bang Riecke mener at én ekstra ansatt hadde vært nok for å ta unna ventelista.

Å høste anerkjennelse nasjonalt for jobben som gjøres, slik Rauma nå gjør, har betydning også i rekrutteringsøyemed. Det kan bli enklere å skaffe nye medarbeidere til en kommune som så tydelig har både et mål og et vegkart dit.

Det har vært gjort en stor jobb i psykisk helse i Rauma med å tenke nytt for å utnytte ressursene maksimalt til beste for den som trenger hjelp. Til tross for dette er det et halvt års ventetid på behandling – 20 personer er i kø og venter på å få hjelp. Politikerne må merke seg kommunepsykolog Lisbeth Bang Rieckes nøkterne anslag til bemanningsbehov for å ta unna køen: En ekstra ansatt ville vært nok.

Den ene ansatte ville hjulpet mange av dem som sliter. Vi er overbevist om at én ansatt til også ville vært god samfunnsøkonomi.