Kirkene er en del av vår identitet, og de må sikres

Leder

Det er heldigvis stadig sjeldnere at kirker i Norge brenner. Men brannen i Dombås kirke natt til torsdag ble en påminnelse om hvor viktig det er at kommunene, som har ansvar for drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder, prioriterer brannforebygging.

Natt til torsdag brant Dombås kirke i Dovre. Hele kirkerommet ble totalskadd, blant annet gikk et nesten nytt orgel tapt. For nesten ett år siden fikk kirka et nytt orgel i forbindelse med byggets 80-årsjubileum. Det hadde innbyggerne spleiset på gjennom en pengeinnsamling. Orgelet var verdt fire millioner kroner.

Bilder fra innsida av Dombås kirke er et trist syn og viser forkullete kirkebenker, dører og en altertavle som er full av sot. Altertavla i kirka er malt av Greta Thiis.

Rauma har hele 12 kirkebygg. Bygningene har alle stor betydning for nærmiljøet, og mange mennesker har et sterkt forhold til dem. Der har de opplevd dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd. Det er steder der gleder og sorger deles i alle livets faser. Kirkebyggene er en del av vår lokale identitet. Da oppleves det ekstra sterkt når de brenner ned og forsvinner.

Kirkene kan gjenoppbygges. Men noe av inventaret er uerstattelig. Altertavler, krusifiks, glassmalerier, døpefonter og gamle bibler er eksempler på gjenstander av høg affeksjonsverdi.

Mange har vært i Paris og besøkt katedralen Notre-Dame. Det ikoniske bygget ble ødelagt i brann 15. april. Tårnet raste sammen og store deler av konstruksjonene ble ødelagt. Brannen gjorde stort inntrykk og ble en vekker for mange kommuner i Norge. To uker etterpå gikk fristen ut for å søke om midler til å forebygge kirkebrann i Norge. Da kom det 43 søknader. Året før kom det sju og forrige søknadsrekord var 10. Søknadstallet forteller at mange kommuner fikk en vekker med tragedien i Paris.

De mange brannene vi her i landet opplevde på 90-tallet førte etterpå til en nedgang i antall kirkebranner. Det er grunn til å tro at den økte oppmerksomheten på brannsikkerhet etter de mange tragediene, førte til at mange kirker ble reddet.

Brannen i Dovre må få våre lokalpolitikere til å stoppe opp og spørre om brannsikkerheten er god nok i kirkene våre. Vi har ikke ei eneste kirke å miste.