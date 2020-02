En stor, svart strek som sikrer Rauma 16,2 mill. årlig

Leder

I dag puster vi lettet ut etter at regjeringa valgte å ikke følge opp de omstridte forslagene fra kraftskatteutvalget. For Rauma kommune kunne det betydd et tap i skatteinntekter på 16,2 millioner kroner årlig. Det er penger kommunen ikke har i dag, og inntektstapet ville fått alvorlige konsekvenser for tjenestetilbudet.

Det såkalte Sanderud-utvalget, ledet av den tidligere NVE-sjefen Per Sanderud, foreslo en omlegging av skatteinntektene for vannkraft, som ville bety at vertskommunene ville miste rundt 3,6 milliarder kroner i inntekter fra vannkraftverkene. Skatteinntektene skulle i stedet gå direkte til staten, og så kunne staten fordele disse pengene til kommunene igjen.

Tirsdag sa statsminister Erna Solberg (H) at regjeringa legger vekk forslaget fra utvalget, ifølge Adresseavisen, som omtalte nyheten først.

Forslaget fra Sanderud-utvalget har store svakheter, og da det ble kjent, ble det naturligvis sterke reaksjoner på at kommuner mister råderetten over viktige inntekter. 171 ordførere ba i et opprop om at rikspolitikerne vraket forslaget. Og Raumas ordfører, Yvonne Wold (SV), var blant flere som reagerte kraftig,

Mange kommuner i Norge, inkludert Rauma, er så heldige å ha naturgitte ressurser i form av vannkraft. Gjennom Rauma Energi har kommunen kunnet ta ut store årlige utbytter. Overskuddet fra kraftinntektene er en betydelig årsak til den velstand vi har i Norge i dag. For Rauma er kraftinntektene – og dagens skattesystem for kraftinntekter – gull verdt.

I 2018 hadde Rauma Energi, som Rauma kommuner eier helt og holdent, et overskudd på 40 millioner kroner. Kommunestyret er generalforsamling og kunne bevilge et utbytte på 12 millioner kroner. Og nylig kunne vi se at Rauma Energi gjennom sitt Energifondet ga 300.000 kroner til lag og foreninger. Dette er solide og viktige økonomiske bidrag til lokalsamfunnet.

Det rett og rimelig at kommuner som stiller areal og naturressurser til disposisjon får betalt for det. Og det er også fornuft i at de samme kommunene får råderett over inntektene. Derfor var det også helt på sin plass at statsministeren satte en stor, svart strek over forslaget og med det skapte ro ute i kommunene.