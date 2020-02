UKM er en fellesarena med bare vinnere

UKM-arrangementet er så vellykket i formen, at det gjerne kunne vært flere slike samlinger gjennom året i Rauma

Leder

Det er like imponerende og gledelig hvert år når ungdommer i Rauma møtes til UKM, som står for «Ung kultur møtes». Et stort mangfold av kulturuttrykk samles på Kulturhuset i Rauma. Fellesarenaen har en lav terskel – uten tapere, med bare vinnere.

Sist lørdag møttes 75 ungdommer fra hele kommunen. Denne gangen var det musikk, dans, skuespill, kunst, kampsport og turn som gjennom et variert program ble vist fra scenen av nyskapende ungdommer. I tillegg bidro mange ungdommer til arrangementet som konferansierer, arrangører, scenearbeidere og fotografer.

UKM er et landsomfattende arrangement åpent for alle ungdom. UKM har holdt det gående siden 1985. Rundt i landet holdes det lokale mønstringer, og hver kommune nominerer deretter ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Til slutt samles rundt 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen én gang i året.

Det er lett å la seg begeistre av den lokale mønstringen. På en uformell arena møtes ungdommene, viser fram sine uttrykk, inspirerer hverandre og gjør de trives aller best med; er i lag med ungdommer med glede for det samme. Fellesskapet går på tvers av interesser, geografi og alder. Her kan de unge finne seg sjøl gjennom kulturen.

UKM-arrangementet er så vellykket i formen, at det gjerne kunne vært flere slike samlinger gjennom året i Rauma. I noen kommuner har det vært workshops før selve arrangementshelga, der ungdom har møttes. I tillegg til at det er en sosial møteplass, gjør slike samlinger deltakerne enda tryggere før framvisninga. Dermed blir terskelen for å delta enda lavere.