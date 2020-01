Det var nok mest en lettelse for de gjenværende at Frp forsvant ut

Leder

Statsminister Erna Solberg (H) hadde ingen god dag på jobben da hun i forrige uke måtte innse at firepartiregjeringen ikke lenger var levedyktig. Men da hun hadde fått bygd et nytt lag basert på Høyre, Venstre og KrF, var det nok mest en lettelse for de gjenværende i regjeringa at Frp forsvant ut og i opposisjon. For det har nok ikke vært enkelt å skulle være den samlende sjefen.

Men hun har tøffe tider i vente- Sannsynligvis vil den nye mindretallsregjeringen få det stridt med å skaffe flertall fra sak til sak. Det virker ikke som om Frp har tenkt til å bidra til stabilitet – heller tvert imot. Uttalelser fra Frp-nestleder Sylvi Listhaug om at de føler at de har sluppet ut av fengsel, underbygger at det er hevngjerrige politikere som er klare for å innta Stortinget.

For Fremskrittspartiet var det umulig å fortsette da de tre øvrige partiene i regjeringa valgte å hente heim en sjuk femåring fra Syria sammen med sin IS-siktete mor og halvsøster i forrige uke. I en flerpartiregjering bestående av fire partier er man nødt til å svelge mange kameler. For Frp var det nok.

De færreste blir overrasket dersom Frp nå vokser i oppslutning på meningsmålingene. Det har utvilsomt kostet å være et ansvarlig regjeringsparti, og i tida som kommer vil vi nok se et Frp mer som vi kjenner dem.

Erna Solberg har gjort store og interessante endringer i sin nye regjering. Hun har hentet inn tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide som samferdselsminister. Hareide var mannen som ønsket å danne regjering med Ap og Sp, og som valgte å trekke seg som leder da medlemmene stemte ham ned. Han stemte også imot Granavolden-plattformen, som var grunnlaget for regjeringa Solberg. Hvordan skal han forsvare at han skal styre etter en plattform som han sjøl har stemt imot?

Et annet grep er å ikke ta med Anniken Hauglie videre som arbeids- og sosialminister. Sjøl om statsministeren benekter at det har noen sammenheng med Nav-skandalen, tror vi at det for Solberg var enklest å sette inn noen andre i jobben når hun først måtte gjøre endringer i regjeringa.

Det er en betydelig forventning til Linda Hofstad Helleland (H) i rollen som distriktsminister. Men hva blir hennes rolle? Og trenger vi en distriktsminister? Gjør Høyre dette for å ta opp kampen mot Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum?

Vi oppfatter at regjeringskonferansene framover blir gjennomført med litt lavere skuldre. Men i møte med Stortinget blir det nok langt mer krevende å være medlemmer av regjeringa.