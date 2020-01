«Alvorlig for en bransje som ikke akkurat vasser i arbeid»

For en bransje som ikke akkurat vasser i arbeid, er det viktig at i alle fall ikke byråkratiet er en hindring.

Det er rett ut sagt pinlig at Fylkesmannen i Møre og Romsdal somler med å godkjenne anleggsarbeidet som skal gjøres med avfallsdeponiet i Isfjorden. Konsekvensene er alvorlige for bedriftene som skulle starta jobben for flere måneder siden.

I intervjuet som Åndalsnes Avis publiserte på nett onsdag kveld, satte daglig leder i Samseth Anlegg, Frank Roar Samseth, ord på hvor vanskelig dette har blitt for dem som ble tildelt oppdraget:

– Vi taper penger hver dag vi ikke jobber, og vi sa fra oss annen jobb i vinter for å jobbe med dette. I en allerede hardt pressa anleggsbransje er det mange om beinet på de få jobbene som er igjen. Det er frustrerende, sa Samseth.

Saka er som følger: Allerede i sommer, like etter sommerferien, fikk Samseth Anlegg vite at de hadde vunnet anbudet om en jobb med avfallsdeponiet i Isfjorden. Planen var å starte opp arbeidet i oktober. Men før de kunne gjøre det, måtte de få en godkjennelse fra Fylkesmannen. Den venter de fortsatt på.

Det hører med til historien at Fylkesmannen innrømmer at det er kapasitetsmangel blant saksbehandlerne som er årsaka til at godkjennelsen er forsinket.

Vi har forståelse for at det kan være travelt også for Fylkesmannen. Men for en bransje som ikke akkurat vasser i arbeid, er det viktig at i alle fall ikke byråkratiet er en hindring. I media, også lokalt, har det vært mange reportasjer om en anleggsbransje som for tida er nede i en bølgedal og opplever jobbtørke. For dem er det viktig å holde hjulene i gang, bokstavelig talt. Da er man avhengig av at byråkratiet ikke blir en bremsekloss.

Vi håper at dette er et enkelttilfelle og at ikke flere i anleggsbransjen opplever det samme med vårt øverste statlige organ.