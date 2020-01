Ingen selvfølge med åpent alpinanlegg i Skorgedalen

Leder

Med så milde vintre som vi har hatt de siste åra, er det ingen selvfølge at eierne holder liv i Rauma Skisenter i Skorgedalen. Derfor er det imponerende at de trosser naturen og sørger for at kommunen skilter med eget alpinanlegg og kilometervis med langrennsløyper. Dette har stor verdi for en kommune som baserer seg på naturgitte ressurser.

Å drive alpinanlegg i Norge er sjelden en økonomisk gullgruve. Heller ikke i Skorgedalen i Rauma. Nylig har Rauma Skisenter AS lagt fram sitt årsregnskap for 2019. Det viser et negativt årsresultat på 127.000 kroner, mot et pluss i 2018 på 111.000 kroner. At det varierer fra ett år til det neste, er ikke uvanlig. – Vi er vant til å høre alarmbjellene ringe, sier styreleder Tore Brandstadmoen. Han er full av optimisme og har is i magen, sjøl om det er lite snø i anlegget:

– Vi må bare prøve å tenke positivt, og vi vet fra tidligere år at det gjerne kommer et snøfall i slutten av januar eller tidlig i mars. Januar er uansett ikke en måned med mye trafikk, så hvis vi får bra forhold utover seinvinteren vil sesongen være berget, mener styrelederen.

Med et så variert og uforutsigbart vær, er det nok mange andre som ville kastet kortene og gitt opp å drive alpinanlegg i Rauma. Men den entusiastiske gjengen trosser været og sørger for at både alpin- og turinteresserte har så gode forhold som det er mulig å få ut fra begrensningene som klimaet setter. Nå har de også bygd og åpnet varmestua i anlegget – et kjærkomment tilbud for både brukerne og driverne.

Hytteeierne i Skorgedalen og Rauma Skisenter har stor nytte av hverandre. Utbyggingen av hyttefeltet, og hyttefeltets attraktivitet, hadde ikke vært så betydelig uten skitilbudet. Og for Rauma Skisenter betyr hyttene større aktivitet og økte inntekter. Det er vinn-vinn.

For det øvrige Rauma-samfunnet har skisenteret stor betydning og er en viktig brikke i Raumas satsing på et naturbasert opplevelsestilbud. Og for alle som er glad i vinteraktiviteter, er Skorgedalen et naturlig midtpunkt. Men konkurransen fra andre er stor, blant annet fra Bjorli. Derfor: Hvis Rauma skisenter skal drive sunt, er det avgjørende at folk bruker tilbudet når snøen har kommet.