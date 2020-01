En samfunnsbygger er «Årets raumaværing 2019»

Leder

Gang på gang har forretningsmannen Lars Wenaas fra Måndalen bidratt med penger for å realisere viktige lokale samfunnsprosjekt. Nå har leserne av Åndalsnes Avis bestemt at han skal bli «Årets raumaværing 2019».

Det er første gang at Åndalsnes Avis deler ut utmerkelsen, som skal hvert år skal tildeles noen som i løpet av året har bidratt til å skape stolthet og tilhørighet til Rauma. I kriteriene legger vi også vekt på at kandidatene er personer som har utmerket seg og gjort noe utenom det vanlige, og som stikker seg ut på en positiv måte for Rauma.

I år var det seks meget sterke kandidater; Jørgen Brevik, Karoline Bjerkeli Grøvdal, Vidar Skiri, Stine Brekken, Lars Wenaas og Katrine Wold Deunk. Av de 902 stemmene vi mottok, fikk Lars Wenaas flest. Hans store og ektefølte samfunnsengasjement er det åpenbart mange lesere av Åndalsnes Avis som setter pris på.

Det er en imponerende raushet overfor Rauma-samfunnet som Lars Wenaas har vist gjennom mange år. Han har bidratt med penger blant annet til Rauma kulturhus, Rauma helsehus, kjøkkenet på Helsehuset, Måndalen stadion, Rampestreken/Romsdalstrappa og nå til ny ungdomsskole i Måndalen. På den måten har privatmannen aktivt og uselvisk vært med å bygge en del av velferdstilbudene vi har i kommunen, og enten sørget for at prosjektene realiseres, eller at de blir litt bedre enn de ville blitt med kun offentlige midler. Kanskje hadde vi fortsatt ventet på et nytt Rauma helsehus uten bidraget fra Lars Wenaas?

Men rausheten til Wenaas rommer mer enn gavmildhet. Han er folkelig, jordnær og vet å verdsette små og store bidrag fra de mange frivillige som sørger for trivsel og glede for andre i Rauma. Han sier rett ut at det er mange – dem han kaller hverdagshelter – som gjør et minst like viktig arbeid som ham. Og Lars Wenaas sier i all beskjedenhet at det kan virke ufortjent at han får prisen.

Vi er ikke i tvil om at Lars Wenaas i høgeste grad fortjener å få utmerkelsen «Årets raumaværing 2019». Vi gratulerer samfunnsbyggeren og er glad for å ha ham i vårt lokalmiljø.