Tanken er god, men det blir vanskeligere å rekruttere

Leder

Tanken er god, men Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum bommer når han foreslår et tak på lønninger i staten på 1,5 millioner kroner. Med en slik begrensning er det grunn til å frykte at det kan bli vanskelig å rekruttere ledere til toppjobber i staten.

Det er i et representantforslag som Senterpartiet vil legge fram for Stortinget denne uka, at partiet foreslår å fryse lønna til alle ledere i staten som tjener mer enn 15 G, som tilsvarer nesten 1,5 millioner kroner, skriver NTB.

– Det er grunnleggende feil at byråkrater i staten tjener mer enn statsministeren, slo Sp-leder Vedum fast i Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

NTB skriver at det i dag er 67 ledere i staten som tjener over 1,5 millioner kroner, blant dem Nav-sjefen med 1,9 millioner, vegdirektøren med 1,8 millioner og riksadvokaten med 1,7 millioner kroner. Regjeringsmedlemmene har ei lønn på 1,4 millioner kroner og stortingsrepresentantene en godtgjørelse på nesten én million kroner per år.

Vi er enig med Vedum i at ledere i staten ikke skal tjene mer enn statsministeren. Men problemet er først og fremst at statsministeren har altfor lav lønn i forhold til ansvar. Hun tjener 1.735.682 per år. Sammenliknet med høgt gasjerte ledere i privat næringsliv, som alle har mindre ansvar og utfordringer enn Norges regjeringssjef, tjener hun i alle fall ikke for mye.

Det er altfor stor lønnsforskjell mellom toppledere og vanlige ansatte, enten det er i offentlig- eller privat sektor. Og når Vy-sjefen går av for å bli rådgiver i samme statlige selskap, med avtale om 3,2 millioner kroner i rådgiverlønn, forteller det at politikerne må ta grep. Og det skal Vedum ha; han vil gjøre noe med det.

Men Vedums grep, å justere ned de statlige lederlønningene, er ikke riktig veg å gå og altfor firkantet. Han synes å ha glemt at staten kjemper med det private næringsliv om de beste lederne, og at lønningene for lederjobbene i staten må være konkurransedyktige.

Framfor å sette et lønnstak, må det stilles krav til styrene i de statlige selskapene om vise moderasjon når de fastsetter lederens lønn. Og så må det få konsekvenser for styrene dersom de «tar av» og ikke følger eiernes styringssignal.