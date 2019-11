Vi vil løfte fram dem som betyr noe ekstra for andre

Leder

«Det er så godt å glede andre mennesker!» Det er svaret som går igjen når Åndalsnes Avis i førjulstida dukker opp med ei julestjerne og spør hvorfor de legger ned så mye av seg sjøl i akkurat dette. Historiene om de flotte menneskene vet vi at leserne setter pris på. På veg inn i adventstida er det kjekt å formidle dette til hele Rauma.

Vi holder på de gode juletradisjonene, og Åndalsnes Avis fortsetter med å dele ut julestjerner under vignetten «Førjulsglede» til folk i lokalmiljøet som fortjener det. Det er leserne som foreslår kandidater, og blomsten får de som takk fra leserne fordi de betyr noe ekstra i lokalmiljøet. Vi vet at det er mange gode mennesker der ute som vil andre vel. Det er til å bli glad av.

Forslagene vi mottar dreier seg ofte om personer som legger ned mye egeninnsats for å gjøre livsgleden enda større for andre mennesker. Vi ser at disse menneskene er ressurser i nærmiljøet, i bygda, på skolen, i idrettslaget eller i storfamilien. De fortjener en oppmerksomhet. Det er viktig at vi stanser opp av og til og gir dem som bidrar et klapp på skuldra som takk for en uvurderlig innsats. «Førjulsglede» er vårt bidrag.

Det frivillige arbeidet er av stor betydning. Det norske velferdssamfunnet ville ikke fungert uten at folk hadde jobbet dugnad eller på annen måte bidratt gratis og frivillig. Frivilligheten er i praksis å vise medmenneskelighet, og det skaper et varmt og et mer inkluderende samfunn.

I dagens avis forteller vi om møtet med en hverdagshelt, Helga Kjellbjørg Bruaset fra Måndalen. Hun viser at hun bryr seg om sine ved å strikke til hele storfamilien: Ni barn, 23 barnebarn, 45 oldebarn og to tippoldebarn. For sine er hun limet i familien.

Vi vet at det er mange der ute som fortjener en oppmerksomhet. Kjenner du noen som byr seg ekstra om sine medmennesker eller som gjør en innsats ut over det vanlige for at andre skal trives og ha det bra? Da vil vi høre fra deg.

God helg og god advent.