Ta styringa på trafikken til Trollstigen-platået

Leder

Når er metningspunktet for Trollstigen nådd? Det er et naturlig spørsmål å stille etter at det denne sesongen ble satt ny besøksrekord. Tirsdag kunne Åndalsnes Avis fortelle nyheten om at det i fjor var 1,16 millioner mennesker som besøkte Trollstigen i 2019. Det er en økning fra året før på 11,8 prosent.

Særlig er det grunn til å merke seg trafikkøkningen i juni, juli og august, som var på 16,5 prosent fra 2018 til 2019. Veksten er høgere i de tre travleste månedene på året enn den er på hele året sett under ett. Trafikktallene forteller også at 85 prosent av all trafikk i 2019 kom i juni, juli og august. Nesten én million mennesker på tre måneder. Det er godt og vel 100.000 flere besøkende enn i fjor.

Men er mange besøkende et problem? Dem som har vært i Trollstigen en godværsdag i juli, vet at det kan være svært tett med kjøretøy på den nasjonale turistvegen og problem med å komme seg fram. Man må beregne god tid om man skal komme seg opp fra Isterdalen, og på de aller travleste dagene har Statens vegvesen heldigvis trafikkdirigenter på plass for å holde orden. Men en kjøretur der kan være en tålmodighetsprøve.

Trollstigen har enn så lenge et godt renomme. Turistene ser ut til å trives, og små trafikale utfordringer har, så langt vi har oppfattet det, ikke hatt innvirkning på tilfredsheten. Men det er viktig at man ikke tøyer strikken for langt. På enkelte dager i juli kan vi ikke ta imot flere, og en ytterligere økning kan skade reiselivet i hele regionen.

Vi synes Romsdal Reiseliv og Handel har en konstruktiv og offensiv tilnærming til utfordringene med stadig flere gjester på Trollstigen, når de nå snakker om å ta andre tidspunkt på døgnet i bruk, og at de ikke lenger er så opptatt av volumet.

– Vi har snakket om å lage opplevelser på ettermiddag og kveld. Trollstigen har ikke nådd metningspunktet ennå, men trafikk på de travleste dager midt på dagen har nådd punktet. Så vi jobber ikke for at flere skal komme midt på dagen i den travleste tida av sesongen, sa daglig leder Hilde Gråberg Bakke i et intervju med Åndalsnes Avis denne uka.

Det er både viktig og riktig å ta vare på volumet, for det store antallet turister som kommer, nyter hele regionen godt av. Men viktigst av alt er å sørge for at gjestene som besøker Rauma får en god opplevelse. Og er de fornøyd, vil dem med glede anbefaler Trollstigen til andre. Det er den beste reklamen vi kan få.