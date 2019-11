Politikerne må bare håpe at rentene ikke stiger

Leder

Politikerne i Rauma og i fylket er under press når de skal sy sammen budsjett for neste år. Nå må de stoppe investeringene og håpe at rentene ikke stiger. For med betydelig gjeldsvekst de siste åra, sitter de på ei «tikkende bombe».

Både Rauma kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune er midt inne i budsjettprosesser, og politikerne har de samme utfordringene: Det må kuttes kraftig. I Rauma må drifta ut fra dagens nivå tas ned med 28 millioner kroner. Kuttene utgjør 5,6 prosent av et budsjett på 500 millioner kroner. Nedtrekket betyr et dårligere tjenestetilbud for innbyggerne. Skoler, barnehager, eldreomsorg og kultur er alle områder som vil bli nøye gjennomgått de neste ukene. Vi frykter at de svakeste må blø for at budsjettet skal gå i hop.

Også i fylkeskommunen er det alvor. Der skal driftsnivået ned med 121 millioner kroner ut fra et budsjett på rundt fire milliarder kroner i dag, som betyr kutt med tre prosent. Fylkeskommunen er først og fremst ansvarlig for de videregående skolene, fylkesveger og buss- og ferjetransporten. Fylkesrådmannen har i sitt budsjettforslag foreslått kutt i skoletilbudet, i ferjeruter og økning i ferjetakstene. I Rauma vil vi merke det ved at B-ferja vinterstid på sambandet Sølsnes-Åfarnes står i fare for å forsvinne. Og det kan bli 75 prosent dyrere ferjebilletter.

Men også gjeldsbyrden kan bli krevende for drifta. Møre og Romsdal fylkeskommune har på få år doblet gjelda fra 3,5 til 7 milliarder kroner. I kommende planperiode skal det investeres for i overkant av 7,4 milliarder kroner, blant annet Nordøyvegen, rassikring, videregående skoler og distriktstannklinikk på Åndalsnes. Det er gjort store investeringer de siste åra og store løft på videregående skoler, blant annet er Rauma videregående skole oppgradert.

Også i Rauma kommune er gjelda økt betydelig etter investeringer hovedsakelig i nytt helsehus, sentrumsoppgradering, ny Isfjorden skole og nytt omsorgssenter i Måndalen. Kommunens bruttogjeld har økt fra 395 millioner kroner i 2013 til 864 mill. kroner ved inngangen av 2019.

Både i Rauma kommune og i fylkeskommunen er det bare å håpe at rentene ikke stiger. Et rentehopp på én prosent utgjør for fylkeskommunen 74 millioner kroner i økte årlige rentekostnader. For Rauma kommune tilsvarer én prosents renteøkning årlige økte kostnader på 8,6 millioner kroner. Det vil i så fall få alvorlige konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne.