Framsynt å bygge stort og for kommende generasjoner

Leder





Med Nye Verma kraftverk til 400 millioner kroner har politikerne bidratt til at Rauma kommune i flere tiår fortsatt kan regne med store inntekter av kraftsalg.

Fredag var olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) til stede og klippet snora og erklærte kraftverket for åpnet. For hele Rauma er igangsettelse og åpningen av kraftverket en milepæl. Med investeringen sørger Rauma Energi for at de øker kraftproduksjonen og dermed også inntektene. Og så langt har kraftproduksjon vært god butikk og gitt eieren Rauma kommune store inntekter gjennom utbytte.

Ikke bare er Nye Verma kraftverk den største investeringen til Rauma Energi noensinne, det er også tidenes største enkeltstående investering i Rauma kommune. Vi er overbevist om at det nye kraftverket skal komme alle innbyggere i Rauma til gode.

– Dette er høsting av naturressurser og norsk naturforvaltning på sitt beste. Her hadde man vannkraft fra før, men har forbedret det på en ypperlig måte, sa Freiberg til Åndalsnes Avis.

Og nettopp ordet forbedring er et nøkkelord. Det gamle Verma kraftverk var utgått på dat. Alternativet for Rauma Energi var enten å drifte det 70 år gamle kraftverket til det ikke var mulig å produsere mer, eller å bygge nytt og stort. Heldigvis gjorde Rauma Energi det siste.

Nye Verma kraftverk skal kunne produsere ca. 105 GWh, som tilsvarer strømforbruk for cirka 4.200 husstander. Inkludert Berild kraftverk og Herje kraftverk, sørger Rauma Energi for en kraftproduksjon for cirka 6.600 husstander. Det er nesten to og en halv ganger antallet husstander (eneboliger og leiligheter) i Rauma.

Konsernet Rauma Energi hadde i fjor 163,7 millioner kroner i omsetning og fikk et ordinært resultat før skatt på 39,9 millioner kroner. Etter fjoråret kunne selskapet avsette 12 millioner kroner i utbytte til eieren, som er Rauma kommune.

Politikerne har vært framsynt når de som eiere har sagt ja til en så stor investering. Vi er overbevist om at kommende generasjoner kommer til å sette pris på dette.