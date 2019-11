Økt samarbeid i Romsdal kommer Rauma til gode

Leder

Budskapet fra Aukras nylig avgåtte ordfører Bernhard Riksfjord er viktig å ta inn over seg. Da Riksfjord kåserte for næringslivstopper i Rauma sist tirsdag, oppfordra han til enda mer samarbeid i Romsdal.

– Samarbeid kommer hele romsdalsregionen til gode. Framsnakk kommunen, byen vår Molde og regionen Romsdal, sa Riksfjord til ledere i Partnerskap for naturglede, som hadde samling på Utrøna innovasjonssenter.

Vi er flinke til samarbeid i Rauma. Mange ser til næringslivet i vår kommune når de skal finne oppskrift på hvordan bedrifter kan jobbe sammen og nyte godt av hverandres kompetanse, nettverk, varer og tjenester. Men også i det offentlige er det utstrakt samarbeid mellom Rauma og nabokommuner. Vi har fellesløsninger gjennom blant annet ROR; brannvesen, renovasjon og veterinærer. Nå jobbes det for ei legevaktordning som også Rauma skal være en del av.

Men det er enda mer å gå på. Særlig for en kommune som står alene vil samarbeid tvinge seg fram, både for å kunne drifte rimeligere, yte bedre kvalitet på tjenestene og for å ha nok og riktig personell. Ikke bare er det viktig at Rauma får tak i kompetanse, men vi har også noe å by på andre vegen. Dette vil styrke hele regionen Romsdal.

Fellesskapet i Romsdal har også bidratt med mye inn til Rauma. Gjennom kommunens deltakelse i Gass-ROR IKS har det kommet til sammen seks millioner kroner til prosjekt i Rauma: Tindesenteret til etablering, filmprosjekt og Via Ferrata, Nordveggen til etablering av Utrøna innovasjonssenter, Norsk senter for trygt vegarbeid, Romsdal Innovasjon for opplæring og testarena og til RaumaRock, blant annet for akademiet.

Pengene kommer fra skatteinntekter fra Ormen Lange-anlegget i Aukra. Siden starten har det drysset 235 millioner kroner ut over kommuner.

– Vi må heie på regionen. Det som er bra for Rauma og Aukra vil være bra for regionen, og motsatt, sa Riksfjord på møtet.

Det er grunn til å lytte til den tidligere Aukra-ordføreren når han maner til samarbeid og romsdalspatriotisme. Det kommer definitivt også Rauma til gode.