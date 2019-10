Gratulerer med 50 år, Wonderland!

Leder

Det er en av Raumas hjørnesteinsbedrifter og stoltheter som denne helga feirer 50 år. Wonderland har klort seg fast, og at det på ingen måte er en selvfølge at de har nådd alderen, gjør det bare enda mer imponerende og gledelig.

Bedriften har ved flere anledninger stått på vaklende bein, men viljen til å holde ut og trua på både medarbeidere, produkter og markedet har gjort at de har ridd av stormen hver gang.

Det har på mange måter vært et 50 år langt eventyr på Åndalsnes. Det startet som Westnofa Industrier på Åndalsnes i 1969. I 1971 kom den første skumplastmadrassen på markedet; Welun 007, som var konstruert for å gi maksimal luftgjennomstrømning. Med pådrivere som gründeren Odd Slettøyen i spissen, ble produktene og bedriften videreutviklet. Bedriftens første fjærmadrass kom i 1977, kontinentalsengen i 1988, så ble det elektrisk justerbar seng, vendbar madrass og vaskbart trekk, regulerbare senger, i 2010 kom justerbar bunn, alt i ett-seng i 2011 og Wonderland Adaptive i 2015 – ei seng der du kan tilpasse den fastheta du vil ha under skulder og hofte.

På de 50 åra som har gått har Westnofa Industrier, og fra 1980 Wonderland, utviklet seg til å bli en av Skandinavias store aktører innenfor senger, madrasser og sovekomfort. I dag har de rundt 90 ansatte og omsatte i 2018 for 308 millioner kroner. De er en av Raumas største arbeidsplasser.

Veien gjennom de 50 åra har vært kronglete og utfordrende, og Wonderland har aldri vært ei gullgruve for eierne. Det å skape lønnsomhet i drifta har vært krevende – derfor har også eiere kommet og gått. Flere eksterne eiere har forsøkt, men ingen kan sies og ha lyktes hundre prosent.

Siden 2015 har Wonderland vært på lokale hender, og disse skal nå sørge for at tradisjonene føres videre. Dagens eiere har vist at de er «framme i skoa» og har trua på Wonderland. Det gjør at det er all grunn til å være optimistisk for framtida.

Det er krevende å skulle operere i et nasjonalt og internasjonalt marked med så stor konkurranse. Samtidig som bedriften må ha kontroll på kostnadene, må de parallelt jobbe for å utvikle nye produkter, levere høg kvalitet og være smart i markedsføringsarbeidet. Vi vet at Wonderland jobber godt på disse områdene.

Vi gratulerer alle ansatte og eiere med jubileet!