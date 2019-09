En betydelig samfunnsaktør runder 100 år i Rauma

Leder

Denne helga markerer Frelsesarmeen at det er 100 år siden de etablerte seg i Rauma. Vi gratulerer jubilanten, som fortsatt spiller en viktig rolle for mange raumaværinger.

Det startet i 1919 i Losjen på Veblungsnes med kaptein Gerda Bugge og løytnant Hilma Harstad som de første offiserene som slo seg ned i Rauma. Siden den gang har Frelsesarmeen hatt ulike tilholdssteder i kommunen. Men hele tiden under mottoet «Suppe, såpe, frelse», som var grunnleggerens slogan, har de rekket ut en hånd til medmennesker i hele kommunen. Nestekjærligheten har gjort at de har tatt en naturlig plass hos folk og i lokalsamfunnet.

I Norge i dag driver Frelsesarmeen en rekke tiltak med fokus på omsorg for hele mennesket, blant annet lavterskeltilbud, botilbud, helsetjenester for rusmisbrukere, støtteprogram for barnefamilier, tiltak for å ivareta eldres psykososiale og åndelige behov, institusjoner for barn og unge og mange andre sosialinstitusjoner.

Lokalt i Rauma driver Frelsesarmeen i dag både babykafé og bønnemøte/bibelmøte på tirsdager. Og julaften arrangerer de julefeiring for mennesker i ulike livssituasjoner som ønsker å feire jul sammen med andre – et arrangement de har overtatt etter gledessprederne. Frelsesarmeen stiller i førjulstida opp med julegryta, der de samler inn penger som gjør armeen i stand til å hjelpe med varme klær, mat og verdighet.

I likhet med mange andre kirkesamfunn er heller ikke Frelsesarmeen helt ukontroversiell. Selv om Frelsesarmeen så til de grader blir forbundet med nestekjærlighet og medmenneskelighet, oppleves det som et paradoks at mange i armeen sliter med å akseptere samliv og ekteskap mellom to av samme kjønn. «Homofile og lesbiske har sin naturlige plass som både soldater og offiserer i Frelsesarmeen – det er samlivsetikken som utfordrer», skriver Frelsesarmeen på sine nettsider.

Temaet er vanskelig og diskuteres mye i Frelsesarmeen. Og man skal ha respekt for at teologien og det man tror på ikke kan endres brått. Men det ville kledd Frelsesarmeen enda bedre å være åpne til samliv og ekteskap mellom to av samme kjønn.

Frelsesarmeen gjør en viktig jobb også lokalt i Rauma og har blitt en betydelig samfunnsaktør. Vi håper de fortsetter å rekke ut en hånd til medmennesker i Rauma. Noen trenger det veldig.