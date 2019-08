13 dager igjen - valget i Rauma blir en thriller

Leder

I dag starter Åndalsnes Avis en artikkelserie der vi presenterer listetoppene i alle de ni partiene som stiller liste til årets kommunevalg i Rauma. 13 dager før valget kan vi i hvert fall slå fast én ting: Her er det både mye og mangt som på langt nær er avklart og avgjort. Naturlig nok, må vi tilføye.

For det er jo nettopp dette som er politikkens største spenningsmoment: Hva velger velgerne å gjøre ved valget? Men i forkant av dette: Hvor mye vil de nye momentene ved årets valg prege raumaværingenes stemmegivning? Hvor mye vil de to nye partiene på valglistene, Miljøpartiet De Grønne og Pensjonistpartiet, påvirke årets kommunevalg? Kommer noen av dem i vippeposisjon i forhandlingene etter valget, og hvilken side av politikken vil de i så fall velge?

Og hva gjør årets førstegangsvelgere når de skal velge mellom de ni partialternativene? Hvor mange velger sofaen på grunn av usikkerhetsmomentene, og ikke minst: Hvem tror velgerne blir ordfører ut ifra hvilket parti de stemmer på?

På høyresida i raumapolitikken er det i praksis ingen kamp om ordførervervet. Der regjerer sittende ordfører Lars Olav Hustad (H), som representant for det største partiet i Rauma. Men på venstresida er bildet motsatt. Sps ordførerkandidat Magnhild Vik har signalisert at det største partiet bør få ordføreren. Men hva mener Ap og SV om de til sammen blir større enn Sp? Vil de da samles om Yvonne Wold (SV) som Raumas neste ordfører, slik at Aps Per Vidar Kjølmoen kan konsentrere seg om fylkespolitikken?

Og hvilken ordfører får Rauma hvis du stemmer KrF, Miljøpartiet De Grønne eller Pensjonistpartiet, som alle tre har signalisert at dette skal diskuteres og avgjøres først etter valget?

Verken når det gjelder konstellasjoner, partienes oppslutning eller hvem som blir Raumas neste ordfører er det altså lett å spå utfallet. Men årets kommunevalg blir en lokal thriller. Det kan vi i hvert fall fastslå. Det er 13 dager igjen...