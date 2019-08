Raumas solide bidrag til Jenteløftet 2018–2020

Leder

Gull og sølv til lag fra Rauma i årets Norway Cup er ett av flere synlige bevis for at jentefotballen i kommunen er på et høgt nivå i Norge og har tatt store steg de siste åra. Dette kan idretten i Rauma være stolt av.

Sist helg gikk ÅIFs jenter 16-lag helt til topps i verdens største fotballturnering, Norway Cup. Det er meget sterkt og lovende. Gulljentene er også fortsatt med i norgesmesterskapet for jenter 16 og skal mot slutten av måneden til Trondheim for å møte Strindheim, som de slo 3–0 i kvartfinalen i Norway Cup.

Men det er også svært imponerende at Langfjorden Fotballklubb igjen tar medalje i verdens største fotballturnering. Nå har de både seier (2016), tredjeplass (2018) og andreplass (2019) fra Norway Cup. Og i 2017 ble det andreplass i Dana Cup. Den sterke rekka med turneringsresultater forteller med all tydelighet at de har lyktes med jentefotballen i klubben.

I år hadde Langfjorden og Træff et samarbeid om 17-årslaget. Ifølge Lillian Dahle, leder i LFK, var det helt nødvendig for å få nok spillere til å stille et 11-lag. Vi forstår at samarbeid over klubbgrenser ikke alltid er så enkelt. Men at de får det til i Langfjorden, fortjener de all honnør for. Det er viktig å huske at uten samarbeid kan tilbudet til barn og unge bli dårligere. Det er det i tilfelle spillerne og lokalsamfunnet som taper på.

Rauma har også levert et solid bidrag inn i «Jenteløftet i fotball i Møre og Romsdal 2018-2020». Prosjekt i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune og Møre og Romsdal Idrettskrets har som hovedmålet å få jenter til å spille fotball lengre. Delmålene er å skape varig endring i holdninger til jentefotballen, øke kunnskap om jentefotball, få flere jenter til å ta trenerkurs, få flere jenter engasjert på ledernivå og på sikt få et kvinnelag på høgeste nivå i fylket.

Mange på ulike nivå i ÅIF og LFK bidrar til at ungdommene trives som spillere. Vi er ikke i tvil om at gode sportslige resultat er en betydelig motivasjonsfaktor for de unge for at de skal holde fram med fotball. Da er resultat som er prestert i årets Norway Cup av stor betydning. Og slikt sett leverer Rauma et solid bidrag til Jenteløftet 2018-2020,