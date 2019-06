Medieomtale er gull verdt for reiselivet i Rauma

Leder

Igjen blir Trollstigen løftet fram og utmerket i internasjonale medier. Nå framheves den nasjonale turistvegen som en av vegene i verden som man bare må oppleve å kjøre. Slikt er gull verdt og kan føre til at enda flere kommer for å besøke vårt område.

Det er det amerikanske medieselskapet CNN som har kåret de ti mest «opprivende» vegene i verden å kjøre. På lista er altså Trollstigen nevnt. Og som om ikke det er nok; også Atlanterhavsvegen er på topp ti. Også det må vi se på som viktig for vår kommune.

Hva en slik markedsføring gjennom et redigert og uavhengig medium er verdt i kroner, blir naturligvis bare spekulasjoner, og umulig å fastslå eksakt. Men det er ingen tvil om at Visit Norway igjen har fått drahjelp til markedsføring i USA av et par av turistperlene i Møre og Romsdal. Merkevaren «vakker norsk natur» blir spredt over hele verden.

CNNs nettside er i besøkstall ranket som nummer 101 i verden med 497 millioner unike brukere i mai måned, ifølge nettsida Similarweb.com. 72,7 prosent av nettrafikken kommer fra USA. Dette forteller oss at millioner av amerikanere kan ha blitt gjort oppmerksom på de norske turistmagnetene.

Sjøl om det på langt nær er første gang at turistdestinasjonene våre får internasjonal oppmerksomhet, ser vi at Trollstigen, Romsdalseggen, Via Ferrata og Rampestreken også nevnes ofte i norske medier. Romsdalseggen er i Norges største nettavis VGnett omtalt som Norges nye skrytetur. «På få år har Romsdalseggen blitt den heteste fjellturen du kan gå. Det er lett å skjønne hvorfor», skriver VG.

I tillegg har det mye å si at flere produksjonsselskaper lagt filminnspillingene til Rauma. «Børning 3» ble filmet på Soggebru Camping og i Trollstigen, mens Black Widow, med Scarlett Johansson i hovedrollen, kommer til å ha filmscener som er tatt opp i Isterdalen. Også dette bidrar til at stadig flere vil oppleve det de har sett omtalt i media og på film.

Reiselivet i Rauma kunne ikke fått en bedre gavepakke.