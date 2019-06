Tre tomter på billigsalg kan gi «ketsjupeffekt»

Nye boliger vil være ei vitamininn-sprøyting for alle som bor nord i kommunen.

Leder

Det kan oppfattes som et dristig prosjekt å skulle være den første som kjøper tomt i et nytt boligfelt. Derfor er det smart av Rauma kommune å gi potensielle tomtekjøpere på Åfarnes ordentlig springfart. Salgsstuntet kan være det som skal til for å få fart på salget.