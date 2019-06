Filmene kan få enda flere turister til å velge Norge

Leder

Filmproduksjonene i fylket denne og neste uke, kan gjøre at enda flere utlendinger får øynene opp for norsk natur og vestlandske fjell og fjorder. Det kan gi milliardinntekter til reiselivet.

I uka som har gått har det vært opptak til to spillefilmer og realityserien «Alt for Norge». Spillefilmene er den norske «Børning 3» og den amerikanske «Black Widow». I sistnevnte spillefilm har en av verdens mest berømte skuespillere, Scarlett Johansson, en av rollene. At hun er med setter en ekstra spiss på produksjonen. Men først og fremst blir forventningene ute i verden skrudd i været som følge av hennes deltakelse.

Første del av «Børning 3» er spilt inn i Trollstigen. Handlingen skal føre dem fra Norge og til motorsportkomplekset Nürburgring i Tyskland. Filmen skal også promoteres i Tyskland.

Og som ikke det er nok: I neste uke skal den nye James Bond-filmen spilles inn på Atlanterhavsvegen og i Rauma.

Når flere produksjoner kommer til fylket for å formidle vår spektakulære natur til resten av verden, er det i et kortsiktig perspektiv en gave til lokalt næringsliv. Men det er den langsiktige verdien som virkelig betyr noe, nemlig at enda flere utenlandske turister får opp øynene for norske fjell og fjorder. Det kan bety at reiser til Norge, når de ser bilder av vår vakre natur. – Det skal ikke mer enn ett bilde til for å gi folk et fantastisk inntrykk, sier Per-Henry Borch i Truenorth Norway.

TNS Gallup gjorde i 2015 en undersøkelse, på oppdrag fra NHO Reiseliv, om hvordan film og tv påvirker nordmenns reisevaner. Svarene underbygger hvor viktig film og tv er for valg av reisemål: 42 prosent svarte at de lar seg inspirere av steder de har sett i filmer og serier når de planlegger feriereiser. To av fem oppgir at de faktisk har valgt reisemål ut ifra hvor filmer eller serier er spilt inn.

Det er filminsentivordninga som gjør at internasjonale filmselskap finner Norge interessant for produksjon av spillefilmer. Selskapene kan søke om å få refundert inntil 25 prosent av produksjonens godkjente kostnader i Norge, og for 2019 er det totalt 78 millioner kroner til fordeling. Bevilgningene som utenlandske produksjoner nyter godt av, må ses på som utgifter til inntekts ervervelse. Hvis filmene «tar av», kan det få svært hyggelige konsekvenser for norsk reiselivsnæring.