Arrangerte for 20. gang: Imponerende utholdenhet

Leder

Det er lov å bli imponert over hva løpetreneren Terje Hole fra Åndalsnes har fått til. I helga sto han i spissen for den 20. utgaven av Åndalsnesløpet på rad. Og denne gangen ble det deltakerrekord.

Det er ikke mange årlige idrettsarrangement i Rauma som trekker flere deltakere enn Åndalsnesløpet. Med forbehold om at noen er oversett; bare fotballcupen Åndalsnes Cup er større. Og Tinestafetten i regi av Måndalen IL er i nærheten av Åndalsnesløpet i antall.

I år på Øran ble det satt deltakerrekord med 335. Det myldret av folk, deltakere og publikum, på stadion i godværet lørdag formiddag.

Denne gangen observerte vi det vi har sett flere år før: At hele familier stiller opp som deltakere, kamerater og venner gjør lørdagen til et sosialt fellesskap og små barn får løpe i samme konkurranse som verdensstjerner. I år var fjelløperen Killian Jornet fra Måndalen med og kastet glans over arrangementet. Raumas egen internasjonale løper Karoline Bjerkeli Grøvdal har deltatt flere ganger.

Av de 335 var det i år 120 deltakere i konkurranseklassen. Heller ikke det er verst!

Terje Hole og alle de andre som bidrar med arrangementet har greid å finne x-faktoren som gjør at stadig flere kommer igjen og igjen: – Jeg synes det er ganske bra at vi har såpass mange deltakere på et lokalt løp, når flere andre løp med korte distanser sliter med å få nok deltakere, sa Hole i et intervju med Åndalsnes Avis i forrige uke.

Vi vet at det er mye arbeid som bak et arrangement med over 300 deltakere. Det er absolutt ikke noen enmannsjobb. Derfor må han jobbe både for å få tak i sponsorer og for å få folk til å fylle alle oppgavene som må gjøres på løpsdagen. Og på løpsdagen er det en dugnadsgjeng som står bak, som absolutt skal ha ros for jobben.

Men først og fremst er Åndalsnesløpet Terje Holes løp. Raumasamfunnet skal være glad for at det finnes folk som ham, som sørger for idrettsglede år etter år.