Ungdom og foreldre går en tryggere 16. mai i møte

Leder

Natteravnene er igjen ute og går i gatene på Åndalsnes – flere år etter at de ble borte fra sentrum. Med frivillige voksenpersoner kledd i sine lettgjenkjennelige gule jakker, går ungdom en tryggere 16. mai-natt i møte. Samtidig bidrar «ravninga» til økt trygghet blant foreldrene heime.

På Åndalsnes er Natteravnene på plass etter initiativ fra FAU ved Åndalsnes ungdomsskole i samarbeid med politiet. Igangsettelsen er et positivt og konkret resultat av at politiet har fast kontortid på ungdomsskolen.

Over 40 foreldre og voksne vil være Natteravner - Det er viktig at voksne er til stede når ungdommene er ute på byen. Derfor er vi veldig glad for den responsen vi har fått fra de voksne.

Åndalsnes har ikke mange typiske uteplasser, og av den grunn samles det ikke store folkemengder om kvelder og netter i sentrum. Derfor kan man spørre om det er behov for at det går natteravner gjennom gatene. Men at over 40 voksne har meldt sin interesse for å gå vakter på Åndalsnes, feier til side all tvil om behovet. Antallet forteller også om en imponerende respons og at det er mange som ønsker å bidra til et tryggere nærmiljø for de unge. Det er en kjent sak at det er mye rus i enkelte ungdomsmiljø i kommunen.

Vi konstaterer at FAU-lederen og politiet ønsker natteravnene på plass når det er behov for det. «Det er ikke tanken at vi skal gå Natteravn hver helg, men på de helgene og tidene av året der det skjer konserter og arrangement som ungdommene deltar på», sa FAU-leder Ivar Oldervik til Åndalsnes Avis lørdag.

Etter 16. mai-helga kan det hende det ikke blir natteravner å se på Åndalsnes før RaumaRock-helga. Det er trolig en riktig dimensjonering. Det er bedre at det er flere ravner ute de kveldene man vet at det er mange ungdommer samlet, enn at man skal «ravne» i helger det ikke skjer noe.

Ravnene bidrar til å skape trygghet. Mange unge forteller at når de vet at voksne er der, så blir det automatisk roligere. Dessuten er «ravninga» en gylden anledning for foreldregenerasjonen til å komme tettere på ungdomsmiljøet. Natteravnene er ikke politi, ikke vakter – kun voksne som bryr seg.

Vi oppfordrer enda flere foreldre til å melde seg som natteravn. Belønninga er tryggere ungdommer og tryggere foreldre.