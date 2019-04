Hurtigruten kan gi Rauma et nytt reiselivsløft

Leder

Hvis Åndalsnes får anløp av hurtigruteskip med cruisepassasjerer, er det et nytt bidrag til å løfte reiselivet i kommunen til et nytt nivå.

Det var rett før påske at Åndalsnes Avis kunne fortelle nyheten om at havnedirektør Olav Akselvoll i Molde og Romsdal Havn IKS jobber for at Åndalsnes kan bli anløpssted for et nytt tilbud i Hurtigruten AS. – Vi skal jobbe aktivt for at Åndalsnes skal bli valgt, sa Akselvoll i intervjuet.

Bakgrunnen for optimismen, og at Akselvoll jobber for anløp i Rauma, er at Hurtigruten skal bruke fire av skipene sine til et nytt cruisetilbud langs norskekysten. Det skjer etter at Kystruten fra og med 2021 er fordelt på to selskap; Hurtigruten med sju skip og Havila i Fosnavåg med fire skip.

I Hurtigruten arbeides det for tida med en seilingsplan for fartøyene som blir til overs når Havila kommer inn. Odd Tore Skildheim i produktavdelingen i Hurtigruten bekrefter overfor Åndalsnes Avis at attraksjoner og aktiviteter på land blir en viktig del av vurderingene som skal gjøres. Han vil riktignok ikke fortelle om Åndalsnes er aktuell som anløpssted.

Uten at vi vet om Åndalsnes er aktuell, og hvem de andre i dette spennende heatet er, bør cruiseerfaringene i Rauma være til fordel Åndalsnes. Her er det allerede på plass infrastruktur tilpasset cruisegjester. Vi har kjente turistattraksjoner i nærheten; Trollstigen, Trollveggen, Raumabanen og Romsdalseggen. Vi har Geiranger og Atlanterhavsvegen ikke så langt unna. Og vi har en natur i egen- og omkringliggende kommuner som utenlandske cruiseturister higer etter å få oppleve. Skrytelista er lang, og kunne vært mye lenger.

Det er grunn til å ha forventninger til planene i Hurtigruten. Men det er sannsynligvis mange om beinet.

Skulle Åndalsnes få anløp av hurtigruteskip, vil det bety at enda flere får oppleve Rauma og Romsdalen. Det vil i tilfelle være et tilskudd til ei næring i vekst. Derfor er det viktig at Olav Akselvoll og hans medarbeidere lykkes med å promotere Åndalsnes som anløpssted.