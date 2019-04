Vi sender en varm takk til alle frivillige som stiller opp

Leder

Mens mange av oss har vært i påskefjellet for å nyte natur og finvær, er det mange frivillige som er i beredskap og helt gratis stiller opp for å hjelpe dersom uhellet skulle være ute. Påska ville ikke vært så trygg og god uten alle menneskene som bidrar.

Igjen har et stort antall frivillige lagt ned mye tid og ressurser på å gjøre det tryggere for alle som ferdes i påskefjellet. Vi sender en varm takk til alle dem som bruker fritida si på å hjelpe andre mennesker og bidra til å øke sikkerheten for folk som ferdes i skog og mark.

Vi har lagt bak oss en værmessig drømmepåske. Med unntak av en grå første påskedag, har det de andre dagene vært mye sol og fantastiske temperaturer til april å være. Det har ført til at mange har vært i aktivitet i fjellet i Rauma.

Det er som kjent slik at tid er en kritisk faktor når uhellet først er ute. Derfor er det betryggende å ha Røde Kors Hjelpekorps stasjonert i beredskap i påskedagene med utgangspunkt i Skorgedalen. Heldigvis har mannskapet som har vært i beredskap i Rauma denne påska ikke blitt satt på store utfordringer, med bare to mindre ulykker.

På landsbasis er de frivillige organisasjonene sentrale i redningstjenesten, og består av over 500 lokale operative enheter og 8.000-10.000 mannskaper.

Lokalt er det mange som på kort tid er klare til å bistå ved ulykker. I tillegg til Røde Kors Hjelpekorps, er det flere andre frivillige i beredskap, blant andre Romsdal fjellredningsgruppe, lavinehundekvipasjer og Norsk Folkehjelp. Mange av de frivillige som er en del av redningstjenesten, legger ned utallige timer, kvelder og helger på opplæring, øving og forberedelser til å skulle bistå når behovet plutselig er der.

Ofte er det nettopp de lokale frivillige som kommer først fram til et ulykkessted. Det kan være forskjellen på liv og død. Derfor er jobben de gjør av så stor betydning.