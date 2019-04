Leder

Revyene er en viktig kvalitet for Raumasamfunnet

Med klokskap, ikke vondskap, har Raumarevyen igjen raljert med makta i kommunen. Og med et skråblikk iblandet en god porsjon ironi og humor, gjør de det en revy på sitt beste skal gjøre: Sparke elegant oppover.

Det er 20 år siden Raumarevyen for første gang startet å underholde folk. Siden da har det blitt 19 revyer. Og i år leverte de nok en kvalitetsforestilling – ifølge vår anmelder; den beste noensinne. Det ble en porsjon skolepolitikk, maktkamp, økonomistyring, gründercamp, helse og omsorg, listefyll, førstehjelp, havari, bibelhistorie og Åndalsnes Avis – for å nevne noe.

Forventningene er høge; mange i Rauma ser fram til å senke seg ned i stolen på Kulturhuset og la seg underholde av gjengen på scena. I år regner de med at mellom 1.300 og 1.500 publikummere kommer, og de må spille fem forestillinger for at alle som vil skal få oppleve revyen.

Raumarevyen har opparbeidet seg en solid posisjon i kulturlivet. Ikke bare har de blitt det største innendørs kulturarrangementet i Rauma, men de favner bredt og får med seg store deler av kommunen. Den har blitt en helt unik fellesarena, med stor aldersspredning og med publikum fra hele Rauma.

I Rauma er vi privilegert som har et godt revymiljø. Særlig levende er det i Måndalen, Isfjorden og Åndalsnes. Isfjordsrevyen trakk i februar fullt hus, i mars fylte Måndalsrevyen Råkje to ganger og nå i april er det altså fem forestillinger med Raumarevyen.

Revyene har blitt en viktig kvalitet for Raumasamfunnet. Mange ganger tar de samtida på kornet og bruker humor genialt for å nå ut med kritikk av lokalsamfunnet.

Vi trenger satiren fra revyscenene. Derfor håper vi raumaværinger fortsetter å gå på revyene som spilles i kommunen vår.