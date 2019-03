Leder

Det norske redningsapparatet får velfortjent hyllest også langt utenfor landegrensene, for sin innsats under nestenforliset med cruiseskipet «Viking Sky» på Hustadvika sist helg. 1.373 personer var i livsfare da cruiseskipet på et tidspunkt bare var 100 meter fra å grunnstøte.

Hva som kunne skjedd dersom skipet hadde havnet i fjøresteinene med store bølger og vind i storm styrke, blir bare spekulasjoner. Men det er all grunn til å frykte at mange menneskeliv hadde gått tapt og at oljesøl fra et havarert fartøy ville gjort stor skade på miljøet på Hustadvika.

Vi har denne helga sett en omfattende og rask mobilisering av profesjonelle hjelpemannskaper. Og vi er imponert over både innsats, vilje og kapasitet som det frivillige mannskapet bidro med da det sto på som verst. For en sjøfartsnasjon som Norge er det betryggende å se at profesjonelle og frivillige jobbet så godt i lag. Vi har et redningsapparat som vi kan være stolte av.

Frivillige mobiliserte fra hele fylket, og også fra Rauma har det deltatt folk i redningsaksjonen, noen av dem i sentrale oppgaver. Åndalsnes Avis har snakket med flere av dem, og de forteller om dramatiske timer, men om en redningsaksjon som var godt koordinert.

Både passasjerer og mannskap kan prise seg lykkelig over at de befant seg på Nordvestlandet da uhellet var ute og alle fire motorer stoppet. Ved vår kyst er det god tilgang på mange helikoptre, supplybåter og slepebåter. Og her har vi også et stort og godt frivillig hjelpeapparat.

Helgas drama på Hustadvika var en påminnelse om at ulykker kan skje, sjøl med moderne fartøy. Og med stadig flere cruisebåter langs norskekysten, også vinterstid, øker også risikoen for at det går galt.

Ulykker med cruisebåter, særlig om vinteren, er et skrekkscenario. Da er det urovekkende å høre statsminister Erna Solberg, i Stortingets spørretime, medgi at Norge ikke ville kunne håndtert en cruiseulykke lenger nord og ved Svalbard like godt som havariet på Hustadvika. Men i statsministerens uttalelse ligger også en anerkjennelse for den jobben som ble gjort sist helg av profesjonelle og frivillige under dramaet på Hustadvika.