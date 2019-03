Tre gode nyheter som kan glede Raumas innbyggere

Leder

Det som kunne blitt et svært dårlig 2019, er i løpet av ei uke snudd til håp om snarlig å komme seg ut av det økonomiske uføret som Rauma kommune har havnet i.

De gode nyhetene har de siste dagene «stått i kø». Den første kom i formannskapet tirsdag. Rådmann Toril Hovdenak fortalte at det som i fjor høst lå an til å bli 20 millioner kroner i driftsunderskudd for 2018, ser i stedet ut til å gå i null. Årsaken er først og fremst økte skatteinntekter og lavere pensjonskostnader.

God nyhet nummer to: Fredag ble det klart at Veidekke ikke nådde fram i lagmannsretten med kravet på 25,7 millioner kroner rettet mot kommunen. Som kjent ble utfallet motsatt i tingretten. Hadde Rauma tapt også ankesaka, kunne rettssaka i verste fall kostet kommunen mer enn 30 millioner kroner inkludert saksomkostninger. Det er penger som kommunen ikke har, og et nedtrekk i drifta ville blitt merkbart i mange sektorer.

I dag kan Åndalsnes Avis fortelle den tredje gode nyheten som er godt nytt for kommuneregnskapet og også innbyggerne: Regnskapstallene for Rauma Energi AS viser et overskudd i 2018 på 39,9 millioner kroner. Rauma kommune er 100 prosent eier av selskapet og kan derfor sjøl bestemme utbyttet. Styret i selskapet har foreslått et utbytte til eieren på 12 millioner kroner, som er 6,5 millioner kroner mer enn utbyttet etter 2017.

I et år hvor Rauma Energi AS har investert stort, blant annet i nytt Verma kraftverk til nesten 400 millioner kroner, er årsresultatet imponerende.

For Rauma kommune er det en økonomisk trygghet å ha eierskapet i Rauma Energi AS. Det bidrar til det som kan regnes som en årlig lottogevinst; i fjor 5,5 millioner kroner, i år trolig 12 millioner kroner, dersom generalforsamlinga (kommunestyret) følger innstillinga fra styret.

Både årsresultatet fra kommuneregnskapet for 2018, dommen fra lagmannsretten og det gode årsresultatet i Rauma Energi som gir muligheter for et stort utbytte, gjør at både politikere og administrasjonen i kommunen kan senke skuldrene noe.

Men det er viktig å huske at det fortsatt er en svært utfordrende situasjon som kommunen er i. Nå handler det om å få kontroll på driftsnivået, først og fremst i helse og omsorg. Først da kan krisa avblåses helt.