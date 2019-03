Nødvendig med nytt navn - men vi kjenner det svir

Leder

Tirsdag denne uka lanserte NSB nytt navn og ny profil når Norges Statsbaner nå skal samle tog- og bussvirksomheten sin i ett felles selskap og merkenavn. Etter 136 år skal nå NSB hete Vy.

Mange reagerer med sinne og vantro, og føler at vår felles historie og identitet er tråkket på. Andre har reagert med begeistring og understreket at dette var på høy tid.

– Navnet Vy uttrykker at vi gir våre reisende opplevelser, bilder og utsikter. Vy er et kort og enkelt navn som viser at vi er på vei inn i noe nytt, forklarte konsernsjef Geir Isaksen under tirsdagens lansering av nye NSB.

NSBs direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Elin Myrmel-Johansen, forklarer behovet for navneendringen slik i dagens Åndalsnes Avis: – Norges Statsbaner er ikke lenger dekkende for virksomheten vår. NSB eier ikke lenger verken togene, skinnene, signalanleggene eller stasjonene. Vår hovedoppgave er å gi våre kunder en god reise.

At navneendringen kom temmelig brått og overraskende på de fleste, er det liten tvil om. Det er i seg sjøl et viktig signal overfor NSB, både om symbolkrafta i saka - og om måten det nye navnet har blitt lansert på.

Mange kjenner på at NSB er en del av den norske folkesjela, og at plutselig så rives en bit av vår arv og kulturhistorie bort - uten at Norge har fått tid til å summe seg og skjønne helt hvorfor.

– Det blir nesten som å gjøre endringer i det norske flagget, uttaler retorikkprofessoren og merkevareeksperten Kjell Terje Ringdal, som heller ville tatt med seg deler av NSB-navnet videre.

Vi skjønner NSB sine argumenter og behov for et navnebytte. Og det er også slik at nye navn er verst i starten, slik nestleder Arne Steffen Lillehagen i Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen påpeker. Vi tror likevel NSB hadde gjort klokt av å kjøre hele navneprosessen på en mer gjennomtenkt måte.

Allerede fredag om ei uke er NSB historie. Da vil samferdselsminister Jon Georg Dale godkjenne selskapets navnebytte. Da vil altså en 136 år lang historie være over. Kanskje helt nødvendig. Men vi kjenner at det svir.