En video som sier alt og ingenting stanset Giske

Leder

En video som sier alt og ingenting, stanset Trond Giskes retur til sentrale verv i Arbeiderpartiet. Spørsmålet mange stiller seg nå er om den tidligere nestlederen i Ap igjen vil komme tilbake til toppen i partiet.

Det var sist uke at videoen som viser Trond Giske på Bar Vulkan i Oslo, i dans med en ung kvinne, ble publisert i sosiale medier. VG var først med å omtale den få sekund lange filmsnutten, og nyheten slo ned som en bombe i det politiske miljøet.

Videoen beviser ikke at det skjedde noe galt. Kvinna på videoen har ifølge NTB understrekt det samme; at det var hun og venninna som tok initiativ til filmingen, og at hun også føler seg utnyttet i et politisk spill.

Samtidig forteller filmsnutten om en manglende dømmekraft av politikeren Trond Giske. Av de mange #metoo-varslene Ap behandlet vinteren 2017/18, var det flere som omhandlet daværende nestleder Giske. 7. januar 2018 trakk seg hans som nestleder og seinere samme år ble han fratatt vervet som finanspolitisk talsperson i Ap.

At videoen dukket opp samtidig som Giske enstemmig var innstilt til arbeidsutvalget i Trøndelag Arbeiderparti, var nok et beleilig tidspunkt for hans motstandere. Filmen av Giske og den unge kvinna var for flere sentrale Ap-ledere dråpen som fikk begeret til å renne over. Hvorfor drar han på bar etter det som kom fram i fjor? Når han lar seg avbilde slik; har han ikke lært?

Flere velger også å rette kritikk mot medienes håndtering av saka. Noen mener dette er fjøra som ble til ti høns og at Giske er utsatt for en heksejakt. Vi ser at flere mener media har hoppet blindt på saka i ønsket om mer klikk, og så har flere fulgt etter i blodtåka.

Medias rolle bør absolutt diskuteres. Ble de kritiske spørsmålene stilt til de riktige personene da nyheten ble sluppet? Og har media vært kritisk nok til hvem som sendte varsel?

Det en avsporing å skylde på media for at Giske igjen er i trøbbel. Det er Trond Giske sjøl som har satt seg i denne situasjonen, noe han sjøl også innrømmer. At en bagatellmessig film skaper så mye problemer for Giske, handler først og fremst om det som kom fram i 2017/2018.