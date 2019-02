Strategisk jobb må til for å få godset over på bane

Leder

Det er en svært krevende oppgave som ligger foran de mange som strever med å få mer gods flyttet fra vegen til jernbanen. I Rauma tar politikerne utfordringen på største alvor og har over år tatt et stort samfunnsansvar.

Politikerne får mange ganger kritikk for alt de ikke gjør og nedprioriterer. I Rauma fortjener våre lokalpolitikere respekt for måten de har arbeidet – og arbeider – for å opprettholde og utvikle Raumabanen. At siste godstog gikk 6. desember i fjor skal ikke de ha skylda for.

Nå haster det med å komme i gang med godstransport på Raumabanen. Jo lengre tid det går uten drift, dess vanskeligere blir det å starte opp igjen.

Lokalpolitikerne har fått lite gratis drahjelp. Fylkespolitikerne ser ikke ut til å bry seg nevneverdig. Den utenlandske lastebilnæringa er i ferd med å utkonkurrere gods på bane, ikke bare i Norge, men i hele Europa. Og som om ikke det er nok; rasfaren fra Mannen har gjort det uforutsigbart å sende gods med tog på Raumabanen. Og det er flere utfordringer, vi nevner bare noen.

I det politiske Rauma har de erkjent at det ikke blir gods på Raumabanen før det blir bedre vilkår for godstog i Norge. Så da må de jobbe på flere spor: Opp mot sentrale politikere, mot direktorat og mot andre aktører på jernbanen.

Onsdag var jernbanedirektør Kirsti Slotsvik på rådhuset der formannskapet var samlet. Hun ønsket å komme i dialog med politikerne. Og hun så fem muligheter for Raumabanen: Offentlig subsidiering, uttesting av batteri/diesel-lokomotiv, heftig vegprising, privat medfinansiering og satsing på persontog og turistbane, dersom det ikke går an å få godstog tilbake igjen.

Med besøket av jernbanedirektøren sørger lokalpolitikerne for at hun får enda større kjennskap til hvordan de tenker. Det bidrar til å øke hennes og Jernbanedirektoratets bevissthet for godstog og Raumabanen, og det gir politikerne kunnskap om hvordan de strategisk skal arbeide for å nå fram.

Det er lite som tyder på at det snarlig blir godstrafikk igjen på Raumabanen. Men ingen skal kunne si at det ikke jobbes lokalt for å finne løsninger.