Mange foreldre vet ikke at barna bruker mobbeapper

Leder

Trebarnsmor Guro Skjelbostad fra Måndalen fortjener et klapp på skuldra for at hun gjennom Åndalsnes Avis tar et oppgjør med nettmobbing og -trakassering i lokalmiljøet, og måten barna kommuniserer med hverandre på nettet. Det må slås hardt ned på mobbing, uansett arena, og da er det bra at Skjelbostad deler erfaringen slik at flere blir oppmerksomme og kan ta affære.

Vi tror det er mange foreldre som ikke vet at flere program/apper til smarttelefoner tillater anonym bruk og at mange barn også er brukere av meldingstjenestene. Jodel, Sarahah, Kiwi Q & A, Ask.fm og Tellonym er alle apper der man kan kommunisere anonymt med andre, og der det er registrert at mobbing har foregått. Det er grunn til å undersøke om ditt barn er bruker.

Nettopp anonymitet gjør terskelen lav for å poste meldinger som kan være både krenkende og støtende. – Sammenliknet med tradisjonell mobbing, er nettmobbing ekstremt angstframkallende, sier Hilde Hestås jobber som leder i Beredskapsteam mot mobbing i Herøy kommune.

Meldingene som forelder Guro Skjelbostad reagerer på, er sendt med Tellonym til ett av hennes barn. Ifølge barnevakten.no står det i appbeskrivelsen til Tellonym at den er «det mest ærlige stedet på internett. Her skal man kunne oppdage hvilke tanker venner har om deg, samt stille og svare på anonyme spørsmål som man aldri har turt før.»

Etter varsling om mobbing har sju kommuner på søre Sunnmøre stengt appen Tellnoym fra de kommunale nettverkene. Ifølge TV2.no er det ingen i Herøy, Hareid, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda eller Ørsta som kan søke på appen i kommunale nettverk. Dette bør også Rauma kommune merke seg. For barna oppholder seg store deler av dagen i kommunale bygg.

Det er krevende for foreldre å skulle holde seg oppdatert i den teknologiske utviklinga som barna er en del av. Men det er uansvarlig å la være. Derfor gjengir vi gjerne Medietilsynets råd til foreldre: «Snakk med barna om hva som plager dem. Mobbing på nett kan skje anonymt og være vanskelig å oppdage. Det kan også være at barna skammer seg for det som har skjedd.»

Det er også viktig å merke seg hva helsesjukepleier Kristin Kalvøy ved Rauma helsestasjon sier om hva foreldre kan gjøre: «Det er foreldra som har nøkkelrolla når det gjeld utfordringa med nettvett blant barn og unge.»