«Respekt på tross av uenighet»

Leder

Vi tror vi deler med mange begeistringen over kong Haralds nyttårstale. Nyttårsaften oppfordret han folk til å være vennlige mot hverandre i det nye året og til å føre en respektfull samtale på tross av uenighet.

Henstillingen er viktig å ta med seg inn i 2019, der vi blant annet skal ha en valgkamp foran et nytt kommune- og fylkestingsvalg. Vi skal kunne tåle å diskutere friskt, men vi må alle bidra til en verdig debattform. Debattklimaet må ikke bli slik at vi skremmer folk fra å delta i den offentlige samtalen eller fra å påta seg politiske verv. Da er demokratiet i fare.

Det er enklere enn noen gang å gi uttrykk for sine meninger. Gjennom sosiale medier og kommentarfelt er det åpent for at hvem som helst kan ytre seg. Dette er en åpenbar styrke for et demokrati som er under stadig press, også i Norge.

Men ytringsfriheten skaper også utfordringer, noe også vi i ei lita lokalavis merker til daglig. Kommentarfelt under artikler eller på våre Facebook-sider må røktes nøye og ofte. Og heldigvis er også våre lesere raskt ute med å varsle når man mener noen går over streken. Vi skal ikke akseptere krenkende og trakasserende kommentarer, og heldigvis er det stadig lenger mellom slike.

I Rauma har vi flere ganger de siste åra hatt en debatt om debattklimaet. Vi husker blant annet intervjuet med gruppelederne Renate Soleim (H) og Magnhild Vik (Sp), som ønsket å gå foran og vise hverandre respekt. Og i høst sa innflytter og SV-leder i Rauma, Ida Killingrød Greve, at hun ikke ville være del av et politisk miljø hvor det å snakke ned motparten er det normale. Vi tror disse utspillene har bidratt til en debatt preget av mer verdighet.

Vi oppfatter at tonen mellom politikerne i Rauma har blitt bedre gjennom 2018. Og at det også utenfor det politiske miljøet er lenger mellom de krenkende kommentarene.

Vi likte Kongens forslag til nyttårsforsett, som han formulerte slik: «At vi i året som kommer skal møte hverandre med vennlighet. Hvis vi sammen ønsker oss et samfunn preget av respekt på tross av uenighet, av åpenhet fremfor frykt, av varme heller enn avstand – ja så klarer vi det. Slik bevarer vi også vårt hjerte – som selve livet går ut fra – og som gjør oss til den vi er.»