De betyr så mye for så mange andre

Leder

Vi liker gode juletradisjoner. En av dem er at vi i Åndalsnes Avis i adventstida deler ut julestjerner under vignetten «Førjulsglede» til folk i lokalmiljøet som fortjener det. Det er en takk til personer som betyr noe ekstra, og det er leserne som sender inn forslag. Og som vi allerede har sett: Det mangler ikke på gode mennesker som vil andre vel. Det er til å bli glad av.

Også i år har det vært mange bidrag fra leserne. På den siste avisdagen før jul, deler vi ut en førjulshilsen til pensjonistene Ola Venås og Bjørn Moen, som er navet i miljøet ved Måndalen stadion. Uten slike personer hadde det vært vanskelig – ja, kanskje også umulig – å arrangere et uoffisielt NM, slik Måndalen IL gjorde i høst.

I dagens avis kan du også lese om Linda Thoresen og dattera Isabella Steinsdotter, som nylig har vært på Krisesenteret for å dele ut overskuddet fra «Hold mitt hjerte»-artistdugnaden på Rauma kulturhus i november. Pengene skal gå til barn, som på grunn av vold i familien er nødt til å bo på Krisesenteret.

Vi har i denne førjulstida også lest om Frelsesarmeen i Rauma som tar imot 45 personer til julefeiring på Åndalsnes. De overtar stafettpinnen etter Gledssprederne, som i flere år har gitt et lavterskeltilbud med julefeiring for mennesker i ulike livssituasjoner som ønsker å feire jul sammen med andre.

Felles for alle de ovennevnte, er at de legger ned mye innsats for å øke livsgleden for andre mennesker. Derfor er det viktig at vi stanser opp av og til og gir dem som bidrar et klapp på skuldra som takk for innsatsen.

Mørketida kan for mange være ei tung tid. I et leserinnlegg i Åndalsnes Avis skriver distriktsleder Øystein Valde i Møre og Romsdal Røde Kors om at det er mange som trenger noen å snakke med, og at det koster så lite å gjøre en forskjell. I det vi går inn i julehøgtida, er Valdes oppfordring noe vi stiller oss helhjertet bak:

«Vårt budskap er enkelt, men sterkt: Alle kan bry seg. Alle kan gjøre noe for andre og bety en forskjell i andre menneskers liv. Den beste medisinen for et menneske er et annet menneske.»

Til alle våre lesere: God jul!